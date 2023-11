BVB – Bayern: Reus-Gerücht lässt Fans vor Klassiker ausflippen – „Lass es bitte wahr werden“

Wenn Borussia Dortmund zum Klassiker den FC Bayern empfängt, werden viele Augen auf Marco Reus gerichtet sein. Die Hoffnungen der BVB-Anhänger liegen auf dem Nationalspieler, der sich aktuell in einer starken Form präsentiert.

Seit Wochen und Monaten wird auch über die Zukunft des Ex-BVB-Kapitäns spekuliert. Hört Reus auf? Macht er doch weiter? Vor Borussia Dortmund – FC Bayern sorgt ein Gerücht für Aufregung.

BVB – Bayern: Reus-Gerücht vor Klassiker

Holt Borussia Dortmund gegen den FC Bayern endlich wieder einen Sieg? In den vergangenen neun Duellen gab es acht Niederlagen, nur bei einer Partie konnte der BVB immerhin einen Punkt erkämpfen. Der letzte Sieg der Dortmunder datiert aus der Saison 2018/19, als Urgestein Marco Reus mit zwei Toren zum Matchwinner beim 3:2 der Schwarzgelben wurde.

Und Reus soll auch dafür sorgen, dass es drei Punkte beim Klassiker am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) geben soll. Der Mittelfeldstar befindet sich derzeit in einer starken Form und hofft nebenbei auch auf eine Vertragsverlängerung beim BVB. Wie „Sport1“ berichtet, denkt Reus mit 34 Jahren gar nicht an ein Karriereende.

Stattdessen sollen die Chancen gut stehen, dass sein Herzensverein nochmal mit ihm verlängert. Der Kontrakt des Nationalspielers war im vergangenen Sommer um ein weiteres Jahr verlängert worden. Das größte Problem war in der Vergangenheit, dass Reus immer wieder durch Verletzungen gebremst wurde. „In den letzten Jahren hatte er Richtung Herbst sehr häufig viele Ausfallzeiten. Jetzt gerade ist das nicht der Fall und wir hoffen, dass das so bleibt“, sagte Edin Terzic.

Fans hoffen auf Vertragsverlängerung

Bei den BVB-Fans ist Reus eine Legende und die Anhänger hoffen ebenfalls, dass der Vertrag des ehemaligen Kapitäns verlängert wird. „Lass es bitte wahr werden. Wir brauchen Marco auch im nächsten Jahr noch“, „Ich kann mir den BVB ohne Reus nicht vorstellen. Hoffentlich bleibt er weiter“ und „Tor und Sieg gegen Bayern, dann Vertragsverlängerung. Wer sagt nein?“, schreiben die Dortmunder Fans in den sozialen Netzwerken.

Gegen die Münchener wird Reus übrigens sein 400. Pflichtspiel für Borussia Dortmund absolvieren. Ob in der kommenden Saison noch viele weitere dazu kommen werden?