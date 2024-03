BVB – Frankfurt: Schock vor Anpfiff! Nächster bitterer Ausfall

Nach dem Weiterkommen in der Champions League will der BVB nun auch in der Bundesliga weiter erfolgreich punkten. Am Sonntag (17. März, 17.30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund die Eintracht aus Frankfurt.

Schon vor Spielbeginn gibt es aber bittere News für den BVB! Gregor Kobel wird wohl gegen Eintracht Frankfurt erneut ausfallen und damit nicht zur Verfügung stehen. Für ihn wird Alexander Meyer das Tor hüten.

BVB – Frankfurt: Schock vor Anpfiff!

Am Mittwoch gegen Eindhoven (2:0) noch im BVB-Kasten gestanden, am Sonntagvormittag fehlte Gregor Kobel allerdings im Mannschaftshotel und beim gemeinsamen Spaziergang. Der Schweizer wird laut Sky gegen Eintracht Frankfurt ausfallen.

Für Kobel wird Alexander Meyer im Tor stehen. Marcel Lotka dürfte als Ersatztorwart auf der Bank Platz nehmen. Laut dem Bericht des TV-Senders soll sich Kobel sich eine leichte Blessur im Abschlusstraining zugezogen haben. Als reine Vorsichtsmaßnahme soll Cheftrainer Edin Terzic daher auf ihn verzichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kobel in dieser Saison ausfällt. Der Keeper hatte zuletzt immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen, weshalb er bereits sechs Pflichtspiele verpasste. In allen sechs Partien setzte Terzic dabei auf Meyer, der ordentliche Leistungen zeigte und die Dortmunder vor Niederlagen bewahrte.

Nächster Ausfall für Dortmund

Gegen Frankfurt wird aber nicht nur Kobel ausfallen. Der BVB muss auch auf Julian Ryerson verzichten, das verkündete Terzic auf der PK vor der Partie. Aufgrund einer Hautentzündung fehlte der Norweger schon unter der Woche gegen PSV Eindhoven. Seither konnte der Rechtsverteidiger auch nicht wieder trainieren, sodass ein Ausfall gegen Frankfurt bereits im Raum stand.

Gegen Eindhoven ersetzte ihn bereits Niklas Süle auf der rechten Defensivseite. Auch gegen Frankfurt dürfte dieser den Vorzug vor Marius Wolf oder Mateu Morey erhalten.

Die voraussichtliche Aufstellung der Dortmunder: Meyer – Süle, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Nmecha, Can – Malen, Brandt, Sancho – Füllkrug.