Ex-BVB-Star Aubameyang vor Chelsea-Aus – heftige Strafe droht

Steht Pierre-Emerick Aubameyang etwa vor seinem nächsten Vereinswechsel? Weil beim FC Chelsea eine heftige Strafe droht, könnte der frühere Star von Borussia Dortmund schon bald vom Hof gejagt werden. Aber eins nach dem anderen.

Nach vier Jahren beim FC Arsenal hatte Pierre-Emerick Aubameyang sich im Januar 2022 dem FC Barcelona angeschlossen. Sein Glück bei Barca war jedoch nur von kurzer Dauer. Weil die Katalanen im Sommer vergangenen Jahres mit Robert Lewandowski einen weiteren ehemaligen BVB-Stürmer verpflichtet hatten, musste Barca Platz im Kader schaffen und verkaufte den Gabuner an den FC Chelsea.

Aubameyang: Beim BVB ein Star, jetzt in der Krise

Aus einem ähnlichen Grund könnte Aubameyang nun auch bei den „Blues“ wieder verkauft werden. Wie die britische „Times“ berichtet, droht Chelsea demnächst eine Menge Ärger. Der Verein gab in dieser Saison mehr als 600 Millionen Euro für neue Spieler aus. Wenn der Club nicht umgehend Einnahmen durch Spielerverkäufe generiert, verstößt Chelsea gegen die Regeln des Financial Fair Play in der Premier League.

Kieran Maguire ist Finanzexperte in der Premier League und rechnet der „Times“ vor, dass Chelsea gut beraten ist, den einen oder anderen Star zu verkaufen. Ein naheliegender Transfer wäre ein Verkauf des früheren BVB-Stürmers Aubameyang. Zumal der 33-Jährige den „Blues“ auch sportlich bislang nicht helfen konnte. In 12 Liga-Einsätzen brachte er es bislang nur auf einen Treffer.

Ex-BVB-Star Aubameyang zurück zu Barca?

Gerüchte um einen Aubameyang-Wechsel schossen nun wie Pilze aus dem Boden. Spanischen Medienberichten zufolge soll der FC Barcelona den Gabuner zurückholen wollen (hier mehr zu den Plänen).

Vieles deutet darauf hin, als wäre die kommende Saison die letzte Chance für Aubameyang, um noch mal an seine alte Form anzuknüpfen. Im Juni wird der frühere Stürmer von Borussia Dortmund und vom Arsenal schließlich 34 Jahre alt. Beim BVB (2013 – 2018) hatte er es in 213 Pflichtspielen auf stolze 141 Tore gebracht. In 163 Pflichtspielen für die „Gunners“ (2018 – 2022) traf er 92 Mal.