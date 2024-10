Borussia Dortmund lehnte Transfer erst ab – holt IHN der BVB nun doch noch?

Wenn Borussia Dortmund in den kommenden Transfer-Perioden zuschlagen wird, dann vermutlich in der Abwehr. Vor allem auf der Linksverteidiger-Position soll Verstärkung her. Einer, der hätte kommen sollen, ist Ben Chilwell vom FC Chelsea.

Allerdings erteilten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund einem Transfer eine Absage. Im Winter könnte es nun wieder heiß werden. Schnappt der BVB dann bei Chilwell zu?

Borussia Dortmund lehnte Transfer erst ab

Mit Ramy Bensebaini, Julian Ryerson oder Almugera Kabar von der U19 hat Borussia Dortmund nur drei Spieler, die auf der Linksverteidiger-Position aufgestellt werden können. Mit Blick auf die immer mehr werdenden Spiele und den vollen Spielplan sind das zu wenige Alternativen. Schließlich brauchen die Profis auch Pausen und der Trainer würde gerne rotieren.

Ein Linksverteidiger sollte im Sommer auch kommen. Wie „Sky“ berichtet, wurde Ben Chilwell dem Revierklub angeboten. Allerdings wollten die BVB-Bosse ihn nicht, lehnten einen Transfer ab. Der Grund ist nicht bekannt, könnte aber an den vielen Verletzungen des Briten liegen.

Neben einem Kreuzbandriss hatte Chilwell in seiner Karriere noch zahlreiche hartnäckige Fuß- und Oberschenkelverletzungen, die ihn zu langen Pausen gezwungen haben. Allein wegen dieser Verletzungen verpasste er über 160 Pflichtspiele in seiner Karriere. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen lange darüber diskutierten und sich gegen einen Deal entschieden haben.

Nächster Versuch im Winter?

Dafür könnte es aber im Winter wieder spannend werden. Chilwell spielt nämlich beim FC Chelsea keine Rolle, absolvierte bislang nur eine einzige Partie. Da er in London noch einen Vertrag bis 2027 hat, könnte eventuell eine Leihe bis zum Saisonende für Borussia Dortmund infrage kommen.

Falls es nicht Chilwell wird, wird der BVB dennoch für die Linksverteidiger-Position jemanden holen müssen. Denn sowohl in der Bundesliga, als auch in der Champions League und die am Ende der Saison neue Klub-WM braucht Trainer Nuri Sahin einen breiten Kader mit vielen fitten Spielern.