Borussia Dortmund: BVB-Juwel überragt – sogar der Erzrivale kann nur staunen

Während die Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 auf Revierderbys wohl noch lange warten müssen, gibt es das Duell zwischen den beiden Revierrivalen in den Jugendmannschaften jede Saison. Beide Vereine haben deutschlandweit die besten Jugendteams und bringen immer wieder große Talente raus.

Erst am vergangenen Wochenende trennten sich die U19 beider Mannschaften nach einem Spektakel mit einem 3:3-Unentschieden. Dabei konnte vor allem ein Top-Talent von Borussia Dortmund glänzen. Sogar Trainerlegende Norbert Elgert konnte da nur noch staunen.

Borussia Dortmund: BVB-Juwel überragt

In den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund träumen viele junge Spieler von der großen Karriere. Vor ihnen haben es bereits zahlreiche BVB-Talente geschafft. Ein Wunderkind hat ebenfalls diese Hoffnung und sorgt schon mit 15 Jahren für viel Wirbel.

Auch interessant: BVB: Sahin knöpft sich vor Real-Duell spanische Presse vor – „Habt mich kaputt gemacht“

Die Rede ist von Mathis Albert. Beim Revierderby gegen den FC Schalke konnte der Youngster mit einem Traumsolo die 1:0-Führung machen. Schon in diesem jungen Alter ist er bei der U19 des BVB und bekommt viel Lob – auch von Schalkes Trainerlegende Norbert Elgert.

„Was da auf der linken Seite schon wieder bei denen entsteht. In zwei Jahren spielt der Bundesliga“, sagte Elgert nach dem 3:3-Unentschieden am Wochenende. Er dürfte schließlich wissen, wie man aus Talenten große Spieler macht. In der Knappenschmiede der Königsblauen haben Spieler wie Manuel Neuer, Julian Draxler oder Leroy Sane den Sprung zu den Profis geschafft.

Wunderkind sorgt für Wirbel

Allerdings hat Albert auch einige Fehler im Spiel gehabt. „Er war an zwei Gegentoren beteiligt“, sagte Mike Tullberg, U19 Coach von Borussia Dortmund. Aus diesen Fehlern soll der Youngster lernen. „Genau deswegen sind diese Spiele so wichtig“, so der Trainer weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Das US-Talent wechselte erst im vergangenen Sommer von LA Galaxy zu den Dortmundern. Transfers von Minderjährigen aus den USA nach Deutschland sind eigentlich nicht erlaubt. Allerdings soll Albert neben der US- auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Sein Vater soll zudem in Deutschland leben. Das ermöglichte den Wechsel des dribbelstarken Flügelflitzers.