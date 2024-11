BVB – Bayern München: Watzke haut auf den Tisch – „Wer das nicht erkennt, der sollte mal zum Augenarzt gehen“

Das Warten hat endlich ein Ende. Im deutschen „Klassiker“ geht es vor allem für Borussia Dortmund um viel – mit einem Heimsieg könnte der BVB ein dickes Ausrufezeichen nach der jüngsten Mini-Krise setzen.

Das weiß auch Hans-Joachim Watzke. Nun hat der Dortmund-Boss vor der Partie BVB – Bayern München mit deutlichen Worten auf sich aufmerksam gemacht – alle BVB-Fans dürften ganz genau hinhören!

BVB und Bayern München sind „deutsche Leuchttürme“

Sportlich steht Borussia Dortmund in dieser Saison einmal mehr nicht an der Bundesligaspitze. Droht der BVB in der nationalen Rangordnung abzurutschen? Hans-Joachim Watzke will davon vor dem Duell gegen Bayern München nichts wissen: „Das ist das Spiel mit den beiden Clubs, die mit Abstand die meiste Strahlkraft in Deutschland haben. Und wer das nicht erkennt, der sollte mal zum Augenarzt gehen“, so Watzke deutlich gegenüber „Sky“.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Klub verpennt Juwel-Deal – wendet sich jetzt das Blatt?

Weiter prognostiziert der 65-Jährige: „Geh mal ins Ausland und dann frag mal, wer die beiden deutschen Leuchttürme sind? Dann kommt zu 98,9 Prozent diese Antwort, vielleicht sogar 100 Prozent“. Daran würde auch der kometenhafte Aufstieg von Bayer Leverkusen in der letzten Saison nichts ändern, betont der BVB-Boss.

Neuer Aufwind bei Borussia Dortmund?

„Ich habe Riesenrespekt vor dem, was Leverkusen letztes Jahr geleistet hat, und sie haben eine tolle Mannschaft, ein toller Verein. Aber wir sind Borussia Dortmund und das ist Bayern München und wir wissen schon um unseren Stellenwert“, betont Watzke abschließend. An Selbstvertrauen scheint es dem BVB vor dem „Klassiker“ also nicht zu mangeln.

Und das dürfte auch nötig sein. Denn die Bayern kommen mit satten zehn Punkten Vorsprung auf den BVB nach Dortmund. Wollen Nuri Sahin und seine Mannschaft also auf sieben Punkte verkürzen, bedarf es wohl einen Sahnetag.