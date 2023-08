BVB – Ajax Amsterdam im Live-Ticker: Neuzugang jubelt doppelt ++ Schock vor Testspiel

Fünf Siege, ein Unentschieden: Die Testspielbilanz des BVB in der Sommervorbereitung ist bislang mehr als nur solide. Ohne eine Niederlage wollen die Dortmunder in die neue Saison starten und auch die Generalprobe gegen Ajax Amsterdam erfolgreich bestehen.

Im letzten Testspiel des BVB gegen Ajax Amsterdam am Sonntag (6. August, 17 Uhr) werden über 80.000 Fans im Signal-Iduna-Park erwartet. Für ein Freundschaftsspiel zur Saisoneröffnung ist das mehr als nur beeindruckend.

BVB – Ajax Amsterdam im Live-Ticker

Wir begleiten die Partie BVB – Ajax Amsterdam für dich live. Anstoß der Begegnung ist um 17 Uhr. Mit unserem Live-Ticker verpasst du vor, während und nach dem Spiel nichts.

Spielinfos

Anstoß: Sonntag, 6. August um 17 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

BVB – Ajax Amsterdam 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Brandt (6.), 1:1 Brobbey (8.), 2:1 Nmecha (54.), 3:1 Nmecha (60.)

60. Tooooor für den BVB! Doppelpack von Nmecha. Die Vorlage kam dabei von einem anderen Neuzugang: Bensebaini läuft in den Strafraum und spielt zu Dortmunds Nummer 8, der souverän zum 3:1 trifft. Keine Chance für Ajax-Keeper Rolli.

54. Tooooor für den BVB! Stark gemacht von Nmecha. Der Mittelfeldspieler bekommt die Kugel im Strafraum und verwandelt zur 2:1-Führung.

49. Im Ajax-Block wird gerade viel Pyro gezündet.

46. Weiter geht’s in Dortmund! Beim BVB gibt es einen Wechsel. Nmecha kommt für Reus in die Partie.

HALBZEIT! Das waren die ersten 45 Minuten in Dortmund. Es war eine sehr starke erste Halbzeit von beiden Teams. Direkt nach sechs Minuten ging der BVB mit Brandt in Führung. Mit der direkt Antwort glich Ajax durch Brobbey aus. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten und tollen Fußball. Wir hoffen, dass es nach dem Seitenwechsel gleich so weiter geht.

38. Erste Gelbe Karte der Partie. Ajax-Profi Kudus foult Malen und wird verwarnt.

29. Auf der anderen Seite verhindert Meyer mit einer Fußabwehr den Rückstand. Die Fans sehen hier ein richtig gutes Testspiel von beiden Teams.

27. Das war die dicke Chance für Reus zur erneuten Führung. Der Nationalspieler wird von Ryerson wunderbar bedient, aber sein Torschuss wird auf der Linie noch geklärt.

22. Nach einer furiosen Anfangsphase ist es jetzt etwas ruhiger geworden. Ajax hat mehr Ballbesitz, der BVB lauert auf Konter.

15. Nächste gute Chance für den BVB! Reus kommt im Strafraum zum Abschluss, scheitert aber an Rulli.

10. Was für ein toller Start hier! Jetzt versucht es Süle mit einem Distanzschuss. Ajax-Torwart Rulli fängt den Ball aber sicher.

8. Toooor für Ajax! Das ist die direkte Antwort der Amsterdamer. Nach einer starken Flanke köpft Brobbey zum 1:1. Da stimmte die Zuteilung in der Dortmunder Abwehr nicht.

6. Tooooor für den BVB! Traumstart von den Dortmundern! Hummels sprintet über links nach vorne und flankt mit dem Außenrist in den Strafraum auf Brandt, der ungehindert zum 1:0 trifft.

3. Der erste Torschuss gehört den Dortmundern! Sabitzer probiert es aus der Distanz, aber Ajax-Keeper Rulli faustet die Kugel weg.

1. Anstoß! Der BVB spielt die erste Halbzeit von links nach rechts.

17.02 Uhr: Die beiden Teams sind bereit. Gleich erfolgt dann auch der Anstoß.

16.54 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Gerade läuft You’ll Never Walk Alone im Signal-Iduna-Park.

16.30 Uhr: So geht Ajax Amsterdam das Spiel an: Rulli – Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine – Tahirovic, Taylor – Kudus, Klaassen, Bergwijn – Brobbey

16.08 Uhr: Auffällig im BVB-Kader: Karim Adeyemi ist nicht dabei. Der 21-jährige Offensivakteur fehlt wegen muskulärer Probleme. Es ist unklar, ob und wie lange er ausfallen wird.

16.04 Uhr: Nachdem die Mannschaft von den Fans begrüßt wurde, ist jetzt auch die Startaufstellung verkündet worden: Meyer – Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini – Sabitzer, Can – Brandt, Reus, Malen – Haller

11.15 Uhr: Cheftrainer Edin Terzic muss gegen Amsterdam auf einige Stars verzichten. Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, Julien Duranville, Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens werden nicht im Kader stehen.

10.33 Uhr: Mit Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer hat der BVB bislang nur drei Neuzugänge verpflichtet, die alle vor dem Spiel noch einmal vorgestellt werden.

9.43 Uhr: Für einen BVB-Profi wird es ein ganz besonderes Spiel: Sebastien Haller trifft nämlich auf seinen Ex-Klub. In Amsterdam holte er zwei Meistertitel und wurde Pokalsieger. Zudem sicherte er sich die Torjägerkanone in der Saison 2021/22.

8.22 Uhr: Noch vor dem Anstoß gibt es beeindruckende Nachrichten vom BVB. 80.000 Fans werden zum letzten Testspiel der Dortmunder erwartet. Die Partie ist damit ausverkauft. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß – und das obwohl die vergangene Spielzeit mehr als nur bitter endete.

Sonntag,6. August, 7 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten BVB-Test in dieser Sommervorbereitung. Und mit der Partie gegen Ajax Amsterdam gibt es für alle Fans noch einen richtigen Leckerbissen. Wir freuen uns drauf.