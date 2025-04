Borussia Dortmund: Bittere News nach Freiburg-Sieg – droht ein Ausfall?

Großes Aufatmen bei Borussia Dortmund! Der BVB darf nämlich weiter hoffen, auch in der kommenden Saison international zu spielen und eine Katastrophe abwenden zu können. So holte die Mannschaft von Niko Kovac einen wichtigen 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg.

Doch so schön die drei Punkte für Borussia Dortmund auch sind, so schmerzhaft waren sie für einen Profi. Verletzungsbedingt konnte Ramy Bensebaini nicht mehr bis zum Ende spielen. Ob er nun gegen den FC Barcelona ausfallen wird?

Borussia Dortmund: Droht ein Bensebaini-Ausfall?

Kurz vor dem Halbzeitpfiff lag Ramy Bensebaini auf dem Boden, musste von den Ärzten behandelt werden. An der Seitenlinie machten sich schon einige Alternativen bereit, um eingewechselt zu werden. Der Algerier konnte aber weiterspielen. Nach rund einer Stunde war das Spiel für den Abwehrspieler von Borussia Dortmund dann beendet. Er humpelte zur Bank.

Bensebaini hatte große Schmerzen im Beckenbereich. Dort haben die Ärzte und Therapeuten in der Pause alles versucht, um „es zu deblockieren, was nicht ganz funktioniert hat“, sagte Cheftrainer Niko Kovac nach der Partie. Der BVB-Star habe selbst mitgeteilt, dass es nicht mehr weitergeht. Für ihn kam Salih Özcan rein.

Von seinem Trainer bekam er dafür viel Lob: „Das ist für mich Teamspirit. Es geht nicht darum, dass man bis zum Schluss spielt, sondern darum, das Spiel am Ende zu gewinnen.“ Und das tat der BVB am Ende mit einem starken 4:1 in Freiburg.

Ein Rückkehrer in Sicht

Immerhin stand Bensebaini nach dem Abpfiff wieder auf dem Rasen und jubelte mit seinen Teamkollegen über den Auswärtssieg. Ob er Borussia Dortmund am Mittwoch (9. April, 21 Uhr) gegen den FC Barcelona in der Champions League zur Verfügung stehen wird, zeigt sich dann in den kommenden Tagen.

Gegen Barca wird es neben den beiden gesperrten Profis Nico Schlotterbeck und Yan Couto auch noch einige andere Comebacker geben: Felix Nmecha durfte gegen Freiburg einige Minuten ran. Serhou Guirassy feierte ebenfalls seine Rückkehr und traf. Niklas Süle, der wegen einer Prellung im Hüftbereich seit einigen Spielen fehlt, steht ebenfalls kurz davor, wieder zur Verfügung zu stehen. „Wenn er bis dahin schmerzfrei ist, ist er auch ein Kandidat für den Kader“, erklärte Kovac. Somit wird nur noch Marcel Sabitzer verletzt ausfallen.