Borussia Dortmund: Nächste Mega-News für BVB nach Freiburg-Sieg

Großes Aufatmen bei Borussia Dortmund! Die Welt sieht jetzt nach zwei wichtigen Siegen in Folge wieder rosig aus. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Mainz holte der BVB auch beim SC Freiburg (4:1) drei Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.

Und da schaut Borussia Dortmund nach dem Spiel ganz genau hin. Denn es gibt Hammer-Nachrichten von einer anderen Partie. Ein Konkurrent patzte nämlich, weshalb der Rückstand wieder geschmolzen ist.

Borussia Dortmund: Hammer nach Freiburg-Erfolg

Was für eine Kampfansage von Borussia Dortmund für den Saisonendspurt! Beim SC Freiburg gewinnt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac deutlich und verdient mit 4:1 und holt sich damit auch drei wichtige Punkte im Kampf um das internationale Geschäft. Besonders Neuzugang Carney Chukwuemeka glänzte beim Auswärtssieg. Die Leihgabe stand erstmals seit seiner Ankunft in der Startelf und wusste zu überzeugen.

Ansonsten waren Karim Adeyemi, Serhou Guirassy und Jamie Gittens die anderen drei Torschützen bei der Borussia, die in der Tabelle um zwei Plätze nach vorne gerückt ist. Mit 41 Punkten steht der Revierklub nun auf Rang acht und hat die Plätze für Europa noch näher im Visier.

Denn: Der FSV Mainz 05, der aktuell von der Champions League träumt, kam am 28. Spieltag gegen Holstein Kiel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Es war die große Überraschung an diesem Spieltag. Der Rückstand für den BVB beträgt nur noch fünf Punkte auf die Königsklasse.

Rückstand auf Europa schmilzt

Auf die Europa-League-Plätze, wo derzeit RB Leipzig rangiert, hat Borussia Dortmund vier Zähler Rückstand. Allerdings kann der auf ebenfalls fünf Punkte erhöht werden, wenn Borussia Mönchengladbach am Sonntag (6. April) gegen St. Pauli gewinnen sollte. Dennoch ist man beim BVB derzeit erfreut über zwei Siege in Folge.

Im Saisonendspurt sollen weitere Erfolge her. Der Blick auf die Konkurrenz darf dabei auch nicht fehlen. Der BVB wird hoffen, dass dort weitere Patzer folgen werden. Für die Kovac-Elf war der Sieg in Freiburg auch für das Selbstvertrauen sehr wichtig. Am Mittwoch geht es nämlich im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona. Ob der Bundesligist für eine Überraschung sorgen kann?