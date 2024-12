Borussia Dortmund: Star sorgt für Ratlosigkeit – was ist mit ihm nur los?

Borussia Dortmund gewinnt beim VfL Wolfsburg – muss dafür aber ordentlich ackern und schwitzen. Nach einer Gala-Vorstellung in der ersten Halbzeit (hier mehr darüber lesen), zauberte die zweite Halbzeit allen Beteiligten wieder Sorgenfalten auf die Stirn.

Im Zentrum stand dabei allen voran Pascal Groß. Zu Beginn der Saison noch als Königstransfer von Borussia Dortmund gehandelt, ist er derzeit nur ein Schatten seiner selbst. Und dann erwies er seiner Mannschaft in Wolfsburg auch noch einen Bärendienst.

Borussia Dortmund: Groß fliegt vom Feld

Was war passiert? Nachdem der BVB mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit gegangen war, sah es im zweiten Durchgang ganz anders aus. Wolfsburg erzielte in der 58. Minute den Anschluss – ab da begann das Zittern. Verstärkt wurde das ganze, als Pascal Groß wenige Minuten später vom Feld flog.

Trainer Nuri Sahin hatte den 33-Jährigen wie schon öfter in der Saison als Rechtsverteidiger aufgestellt. Als solcher unterband er einen Wolfsburger Konter mit einer Notbremse gegen Mohamed Amoura. Schiedsrichter Martin Jöllenbeck zückte die Rote Karte.

Nächster Aussetzer

Es ist nicht der erste Aussetzer Groß‘ in jüngerer Vergangenheit. Dabei war er als Dortmunds Passmaschine und Standardschütze zu Beginn der zentrale Spieler gewesen. Von dieser Form ist er derzeit allerdings weit entfernt.

Schon beim Auswärtsspiel in Gladbach hatte er die Dortmunder Punktejagd erschwert. Nach einem Klammern gegen Tim Kleindienst hatten die Fohlen einen Elfmeter bekommen. Diesen verwandelte Kevin Stöger zum 1:1-Endstand.

Borussia Dortmund: Sahin muss wieder umstellen

Damit ist schon jetzt klar: Wenn der BVB nach der kurzen Winterpause auf Bayer Leverkusen trifft, muss Trainer Nuri Sahin seine Startelf schon wieder umbauen. Und die Frage, wie Pascal Groß aus der Pause und aus seiner Sperre kommt, wird sich auch stellen. Die Fans werden bei ihm ganz genau hinschauen.