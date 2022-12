Borussia Dortmund: Pleiten-WM für BVB-Profis – neuer Fokus muss her

Jetzt ist es vorbei. Über den Samstag (10. Dezember) konnte man sich bei Borussia Dortmund nur bedingt freuen. Beim Christmas-Cup spiegelte sich noch einmal beeindruckend wider, wie ambivalent der BVB in diesem Jahr auftrat – auch wenn natürlich viele Stars fehlten.

Der größere Rückschlag spielte sich allerdings im fernen Katar ab. Dort waren mit Jude Bellingham und Raphael Guerreiro noch zwei Profis von Borussia Dortmund vertreten. Jetzt sind allerdings alle WM-Fahrer noch vor dem Halbfinale ausgeschieden.

Borussia Dortmund: Favoritensterben in Vorrunde

Gleich elf Spieler hatte der BVB für die Weltmeisterschaft in der Wüste abgestellt. Den größten Teil machte das DFB-Quintett um Karim Adeyemi, Julian Brandt (beide ohne Einsatz), Youssoufa Moukoko (eine Minute) und Nico Schlotterbeck und Niklas Süle aus. Deren Gruppen-Aus-Schicksal wurde hierzulande bereits breit diskutiert.

Dann war da auch noch das belgische Duo mit Thomas Meunier und Thorgan Hazard. Doch die „Red Devils“ zerfleischten sich gegenseitig, es soll in der Kabine zu heftigen Streits gekommen sein. Das Ergebnis: Auch für Belgien war nach der Vorrunde Schluss.

Jetzt sind alle raus

Im Achtelfinale waren also nur noch vier Stars von Borussia Dortmund zu finden. Gio Reyna und Gregor Kobel schieden jeweils chancenlos aus. Sowohl die Niederlande (3:1 gegen die USA) als auch Portugal (6:1 gegen die Schweiz) waren zu große Hausnummern.

Bei ebenjenen Portugiesen spielte Guerreiro, der am Samstag den tiefen Fall erlebte. 0:1 unterlag man der Überraschungsmannschaft aus Marokko. Der Traum vom WM-Titel einfach zerplatzt. Ähnlich erging es kurze Zeit später Jude Bellingham. England unterlag Titelverteidiger Frankreich mit 1:2 – weil Harry Kane einen Elfmeter verschoss. Das Ende aller Träume. Ein Weltmeister wird in diesem Jahr nicht im Ruhrgebiet aufschlagen.

Borussia Dortmund: Korrektur dringend nötig

Besonders für die beiden Viertelfinal-Teilnehmer sind die Schlappen herbe Rückschläge. Von diesen müssen sie sich im Urlaub nun erstmal erholen. Und dann geht es bald auch schon weiter bei Borussia Dortmund.

Dort wartet ein ganzer Berg an Aufgaben. Der BVB überwintert lediglich als Sechster in der Bundesliga, ist aber immerhin noch in den Pokalwettbewerben dabei. Der Misserfolg in der Liga muss allerdings umgehend korrigiert werden. Am 22. Januar geht es wieder los.