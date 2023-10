Borussia Dortmund – Werder Bremen: Verkehrte Welt! An diesen Anblick müssen sich die Fans gewöhnen

Am Freitagabend (20. Oktober) kehrt die Bundesliga zurück. Die ungeliebte Länderspielpause ist Geschichte, jetzt geht es wieder um die Meisterschaft. Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt des 8. Spieltags Werder Bremen.

Ein besonderes Duell wartet dabei auf Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund und Marvin Ducksch bei Werder Bremen. Denn erstmals treten die beiden gegeneinander im Trikot des jeweils anderen an.

Borussia Dortmund: Besonderes Aufeinandertreffen

Auf den beiden Angreifern ruhen am Freitagabend die Augen der Beobachter. Ducksch und Füllkrug galten bei Werder als unzertrennliches und vor allem gefährliches Duo, ehe der BVB dieses sprengte. Kurz vor Transferschluss ist der Vizemeister Füllkrug für 13 Millionen Euro von der Weser los.

Damit kommt es im Westfalenstadion zu einer kuriosen Situation. Füllkrug im Trikot des BVB gegen seine Liebe Werder, für die er insgesamt elf Jahre spielte. Auf der anderen Seite im Werder-Trikot der Ur-Dortmunder Ducksch, der hier nicht nur geboren, sondern auch jahrelang ausgebildet wurde. Das müssen vor allem die Bremen-Fans erstmal verkraften.

„Immer wieder im Austausch“

Den Wechsel übel nimmt Ducksch seinem Ex-Teamkollegen nicht. „Das hat mich für ihn gefreut“, sagte der Werder-Stürmer bei einer Medienrunde. Den Kontakt versuchen die beiden ohnehin zu halten. „Wir sind immer wieder Austausch.“

Zudem verrät er auch, dass er schon den ein oder anderen Restaurant-Tipp gegeben habe. Füllkrug, so Ducksch, sei in den letzten Jahren auf einem sehr guten Weg. „Der Junge hat sehr gute Qualitäten, bringt alles mit, was ein Stürmer braucht.“

Borussia Dortmund: Füllkrug läuft heiß

Bei Werder Bremen weiß man genau, wie gefährlich Füllkrug vor dem gegnerischen Tor ist. Und auch beim BVB zeigt er das jetzt immer öfter. Zuletzt traf er gegen Hoffenheim und Union Berlin zwei Mal in Folge.

Und auch in der Länderspielpause ließ er es für Deutschland krachen, traf sowohl gegen die USA als auch gegen Mexiko. Trotz Jet-Lag und knapper Rückreise hofft Borussia Dortmund also, dass Füllkrug gegen Bremen starten kann.