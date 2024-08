Borussia Dortmund: Von wegen alle Transfers erledigt! Beim BVB könnte noch was passieren

Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß, Yan Couto, Maximilian Beier – Borussia Dortmund hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Frisch gestärkt gehen die Schwarz-Gelben in die neue Saison. Mit Nuri Sahin will man wieder um den Liga-Titel mitspielen.

Nach der großen Kauf-Offensive rechnen die Fans von Borussia Dortmund nicht mehr damit, dass noch etwas passieren würden. In wenigen Tagen schließt das Transferfenster auch schon. Bis dahin muss es allerdings nicht ruhig bleiben.

Borussia Dortmund: Verkäufe stehen im Raum

Am offensichtlichsten ist, dass auf der Abgangs-Seite noch etwas passiert. Hier hat der BVB nämlich bekanntermaßen zwei Härtefälle. Sowohl Youssoufa Moukoko als auch Salih Özcan gehörten weder beim Pokal-Spiel in Lübeck noch beim Liga-Auftakt gegen Frankfurt zum Kader.

Insbesondere um Moukoko gibt es seit Längerem Spekulationen. Spätestens seit sein Berater mit einem umstrittenen Interview einen Wechsel forcierte, ist die Stimmung unterkühlt. Verhandlungen mit Betis Sevilla und Olympique Marseille scheiterten. Doch sowohl Spieler als auch Verein dürfte daran gelegen sein, eine Lösung bis Transferschluss zu finden.

Ähnlich stellt sich die Situation bei Salih Özcan dar. Im Mittelfeld von Borussia Dortmund ist für ihn kein Platz mehr. Hinter Emre Can, Pascal Groß, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha ist der türkische Nationalspieler das fünfte Rad am Wagen. Auch bei ihm könnte daher noch was passieren.

Doch noch ein Kauf?

Viel spannender allerdings: Trotz zahlreicher teurer Käufe könnte selbst auf der Zugangsseite noch etwas passieren! Laut „Sky“ beobachten die Verantwortlichen um Sportdirektor Kehl den Markt für Linksverteidiger ganz genau.

Hier hat Borussia Dortmund etatmäßig nur Ramy Bensebaini in den eigenen Reihen. Zuletzt spielte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hier gleich zweimal von Beginn an. Zu einem Transfer käme es demnach aber nur, wenn sich ein „Super-Schnäppchen“ ergibt.

Bedeutet: Transfers in der Größenordnung von Beier oder Anton wird es nicht mehr geben. Dafür hat der BVB seine Kassen trotz eines Rekord-Umsatzjahrs (hier mehr dazu erfahren) ausgiebig geleert.