Borussia Dortmund: Transferfenster geöffnet – Fans haben deutliche Forderung an Kehl

Diese Frage wird in den kommenden Wochen noch für Diskussion sorgen. Das Transferfenster ist geöffnet und bei Borussia Dortmund ist es vergleichsweise ruhig. So manches Gerücht schwirrt durch die Stadt, doch richtig ernst scheint es nirgends zu werden.

Eine Sache, die bei den Fans von Borussia Dortmund zeitnah für Frust sorgen könnte. Nach der verkorksten ersten Saisonhälfte hatte man sich Nachbesserungen erhofft. DER WESTEN hat nachgefragt. Die Forderung der Fans an die Bosse um Sebastian Kehl ist deutlich.

Borussia Dortmund: Viele Baustellen

Platz sechs in der Tabelle, schon sechs Niederlagen und 21 Gegentore – in den bisherigen Partien traten beim BVB einige Probleme auf. Die Neuzugänge aus dem Sommer erwiesen sich bisher nicht als die erhofften Verstärkungen.

Edin Terzic hat in der Winterpause einige Baustellen zu regeln. Hilft dabei auch ein neuer Spieler? Das würden sich zumindest die Fans von Borussia Dortmund wünschen. Das Ergebnis einer Umfrage zeigt, dass die Anhänger Verbesserungsbedarf sehen.

Fan-Meinung ist eindeutig

DER WESTEN fragte seine Leser: Sollte Borussia Dortmund seinen Kader im Januar nachbessern? Die Umfrage (an der auch Nicht-BVB-Fans teilnehmen konnten) befördert ein deutliches Ergebnis zutage. Rund 13.919 Stimmen wurden abgegeben (Stand: 5. Januar, 11.31 Uhr).

Davon sprechen sich rund 80 Prozent der Befragten eher dafür aus, dass Dortmund auf dem Transfermarkt zuschlägt. Elf Prozent sind dagegen der Meinung, dass die Mannschaft eigentlich gut genug sei. Neun Prozent sind eher unentschlossen.

Borussia Dortmund: Was passiert im Winter?

Doch bisher ist kein Neuzugang im Anflug. Sportdirektor Sebastian Kehl vermittelt bisher auch nicht den Eindruck, im Januar überstürzt zu handeln. Eher scheint man sich schon auf den kommenden Sommer zu konzentrieren.

Große Hoffnungen liegen bei Borussia Dortmund darauf, dass die Stars einen Schritt nach vorne machen. Zudem, sollte es wirklich in Kürze schon so weit sein, wäre Sebastien Haller ein großer Gewinn für die Offensive. Er wäre so gesehen ein Winterneuzugang.