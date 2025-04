Borussia Dortmund: Hammer offiziell – Watzke-Zukunft geklärt!

Hans-Joachim Watzke hat einen neuen Job! Während er sich bei Borussia Dortmund langsam aber sicher zurückziehen will, mischt er andernorts weiter ganz oben mit. Nun sogar in neuer Position.

Mit einer überwältigenden Mehrheit wurde der Noch-Boss von Borussia Dortmund in seinem Amt im UEFA-Exekutivkomitee bestätigt. Und nicht nur das. Fortan ist Watzke auch Vize-Präsident des Verbandes.

Borussia Dortmund: Watzke mit neuem Job

Beim BVB tritt er kürzer, seine Verbands-Ämter aber will er noch länger ausüben. Bei DFL und DFB stellt sich Hans-Joachim Watzke in diesem Jahr erneut zur Wahl, will weiter Aufsichtsratschef und Präsidiumssprecher beziehungsweise Vize-Präsident bleiben (hier mehr dazu). Bei der UEFA ist dieses Vorhaben jetzt schon geglückt.

+++ Borussia Dortmund: Niko Kovac atmet auf – „Ganz wichtig“ +++

Mit satten 87 Prozent Zustimmung wurde der 65-Jährige am Donnerstag in Belgrad als Mitglied des Exekutivkomitees bestätigt. Eine „Auszeichnung für die gute Arbeit“, lobt sich Watzke selbst. Und während Kollege Karl-Heinz Rummenigge obendrein zum Ehrenmitglied des Verbandes gekürt wurde, wurde auch Watzke eine besondere Ehre zuteil.

Neuer UEFA-Vizepräsident

Ein neues Amt für den scheidenden Boss von Borussia Dortmund: Ab sofort ist Watzke UEFA-Vizepräsident. Das zweithöchste Amt im europäischen Fußballverband – Ehre und große Verantwortung zugleich für den langjährigen Vereins-Boss. 20 Jahre lang stand er bei Schwarzgelb an vorderster Front, nun verschieben sich die Prioritäten.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Zeit durchzuatmen, doch noch in diesem Jahr stehen die nächsten großen Themen an. Im Herbst ist der DFB-Bundestag, auf dem er als DFB-Vizepräsident hinter Bernd Neuendorf bestätigt werden will. Kurz darauf folgt die DFL-Generalversammlung. In seiner Arbeit als UEFA-Vizepräsident dürfte auch die Neuvergabe der Champions-League-Rechte gegen Jahresende eine wichtige Rolle spielen.