Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Vor Heimspiel – BVB mit eindringlicher Fan-Bitte

Der FC Bayern hat vorgelegt, nun ist auch der BVB gefordert. Im letzten Spiel des 31. Spieltags kommt es zum Duell Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg. Die Schwarzgelben stehen gewaltig unter Druck, brauchen unbedingt drei Punkte im Titelkampf mit dem deutschen Rekordmeister.

Für die Partie im Signal-Iduna-Park darf sich der BVB wieder auf eine ausverkaufte Hütte freuen. Doch vor der Partie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg gibt es vom Klub eine dringende Warnung an alle Zuschauer raus, die ins Stadion möchten.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Parkplätze wegen Messe schnell besetzt

Mit einem knappen 2:1-Sieg hat Bayern München den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den BVB auf vier Punkte vergrößert. Doch die Mannschaft von Trainer Edin Terzic muss am Sonntag (7. Mai, 17.30 Uhr) noch ran. Bei Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg gibt es dann die Möglichkeit, wieder auf einen Zähler ranzukommen und den Meisterschaftskampf weiter spannend zu halten.

Die Schwarzgelben dürfen sich im Heimspiel gegen die „Wölfe“ auf eine erneut lautstarke Kulisse freuen. Allerdings gibt es vor der Partie eine dringende Warnung. Aufgrund einer in den Westfalenhallen stattfindenden Messe ist frühzeitig mit belegten Parkplätzen zu rechnen. Daher wird vielen Fans wie immer geraten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Zur Partie ergänzen Sonderzüge und außerplanmäßige Halte am Stadion den fahrplanmäßigen Verkehr. So fahren aus Hamm über Bönen, Unna, Holzwickede, Dortmund-Sölde, Dortmund-Aplerbeck und Dortmund-Hörde am Sonntag zwei Sonderzüge: die Eurobahn um 15.09 Uhr mit Ankunft Signal Iduna Park um 15.41 Uhr und Train Rental GmbH (TRI) um 15.41 Uhr mit Ankunft um 16.01 Uhr.

Sonderzüge zum BVB-Heimspiel

Außerdem hält der Regionalexpress 74 aus Richtung Bestwig über Meschede, Freienohl, Oeventrop, Arnsberg, Wickede und Fröndenberg Sonntag außerplanmäßig am Signal Iduna Park um 15.16 Uhr, 16.16 Uhr und 17.16 Uhr. Auf der Rückfahrt von Dortmund-Hauptbahnhof hält der RE 57 außerplanmäßig am Stadion um 15.46 Uhr und 16.46 Uhr.

Mehr News für dich:

Neu seit Dezember 2022 ist die Verbindung aus Siegen (über Kreuztal, Kirchhundem, Lennestadt, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena, Letmathe und Witten) mit dem Intercity (IC) 34 beziehungsweise dem RE 34 um 13.04 Uhr ab Siegen und Ankunft um 14.58 Uhr in Dortmund-Hbf. und Abfahrt Siegen um 14.08 Uhr und Ankunft um 15.59 Uhr Dortmund-Hbf. Im InterCity (IC) 34 gilt der Nahverkehrstarif und somit auch das Ticket zur Partie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg.