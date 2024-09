BVB – Bochum: Trainer verkündet bittere Nachricht – „Wird nicht spielen“

Ganz Deutschland wird am Freitag (27. September) in den Ruhrpott schauen. Borussia Dortmund trifft im Nachbarschaftsduell auf den VfL Bochum. Schwarz-Gelb ist selbstverständlich der große Favorit, doch der VfL möchte den Borussen im Spiel BVB Bochum ein Beinchen stellen.

Vor der Partie gibt es für Bochum jedoch mehrere schlechte Nachrichten. VfL-Coach Peter Zeidler erklärte in der Pressekonferenz vor der Partie BVB – Bochum, dass gleich zwei wichtige Defensiv-Akteure nicht spielen werden.

BVB – Bochum: VfL muss auf Abwehrchef verzichten

In der vergangenen Saison war er eine der Säulen des VfL und so maßgeblich am Last-Minute-Klassenerhalt beteiligt. Ivan Ordets ist seit 2022 an der Castroper Straße und avancierte schnell zum Abwehrchef. Gemeinsam mit dem verletzten Bernardo war er der wichtigste Abwehrspieler der Bochumer.

Vor der Saison zog sich der Ukrainer jedoch eine schwere Schulterverletzung zu. In der Folge verpasste er bis dato den kompletten Saisonstart. Zwar ist der 32-Jährige wieder nah einem Comeback, doch das Spiel in Dortmund komme für Ordets noch zu früh, erklärte Zeidler.

„Ivan hat die Woche komplett trainiert. Er fühlt sich aber noch nicht zu 100 % um zu spielen“, so der VfL-Coach. Neben Bernardo und Ordets wird auch Erhan Masovic ausfallen. Masovic hat die gesamte Woche nicht trainiert. Seine Frau erwartet das erste Kind. „Wir drücken ihm die Daumen“, verriet Zeidler.

VfL peilt ersten Saisonsieg an

Ohne die wichtigen Säulen in der Defensive ist der Saisonstart des VfL nicht wirklich geglückt. Nach vier Spielen hat Bochum lediglich einen Zähler auf dem Konto – damit steht man nur wegen der besseren Tordifferenz vor den beiden Aufsteigern. Am letzten Spieltag kassierte der VfL in der 89. Minute noch den Ausgleich gegen Kiel.

Mit Blick auf das Spiel BVB – Bochum wird es am 5. Spieltag alles andere als einfach, weitere Zähler mitzunehmen und die Tabellensituation zu verbessern. Und doch peilen Zeidler und sein Team den ersten Dreier der noch jungen Saison an. Nach dem 1:5 in Stuttgart wird der BVB vor heimischer Kulisse jedoch doppelt motiviert sein, dieses schwache Spiel schnellstmöglich vergessen zu machen.