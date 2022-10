Dortmund – Stuttgart: Großer Polizeieinsatz! Hundertschaft setzt Gäste-Fans fest

Vor dem Spiel Borussia Dortmund – VfB Stuttgart ist die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Grund dafür war eine größere Gruppe von Fans der Gästemannschaft, die über die Hohe Straße Richtung Stadion marschierte.

Die Polizei rückte vor Borussia Dortmund – VfB Stuttgart mit einem großen Aufgebot aus und stoppte die Gruppe von 300 Anhängern in einer Seitenstraße der Hohen Straße auf dem Weg zum Stadion.

Dortmund – Stuttgart: 300 Gäste-Fans von der Polizei gestoppt

Um halb zwei am Samstagmittag (22. Oktober) meldete die Polizei Dortmund auf Twitter, dass die Hohe Str. im Bereich Gutenbergstraße/Dudenstraße „aufgrund polizeilicher Maßnahmen im Rahmen der heutigen Fußballbegegnung“ komplett gesperrt wurde. Der Bereich soll weiträumig umfahren werden.

Gäste-Fans lösten den Polizei-Einsatz aus. Nach Angaben der Polizei seien rund 300 Personen durch „Passiv-Bewaffnung“ und „unkooperativem Verhalten gegenüber der Polizei“ aufgefallen. Die Polizei verteilte Anzeigen wegen Landfriedensbruch.

Dortmunder Polizei sperrt die Hohe Straße

Rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn läuft der Polizeieinsatz auf der Hohen Straße noch immer. „Bitte versuchen Sie nicht zwischen Beurhausstraße und Sonnenstraße auf die Hohe Straße einzufahren. Diese ist in diesem Bereich weiterhin komplett gesperrt. Umfahren Sie den Bereich weiträumig“, teilte die Polizei um kurz vor drei mit.

Welche Folgen der Einsatz für die Gruppe von Stuttgart-Fans hat, ist noch unklar. Möglicherweise dürfen sie gar nicht erst zum Signal Iduna Park weiterreisen und müssen direkt die Heimreise nach Stuttgart antreten.

Die Hohe Straße in Dortmund ist ein Weg, den viele Dortmund-Fans als Stadionweg nutzen. Von der Dortmunder City ist man zu Fuß in rund einer halben Stunde am Signal Iduna Park. Dort trifft der BVB am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart.