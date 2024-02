Borussia Dortmund: Nächster Verletzungsschock – wie geht es für IHN jetzt weiter?

Die Fans von Borussia Dortmund können es langsam nicht mehr hören. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein neuer Spieler beim BVB ausfällt. Jüngst traf es Gregor Kobel und Niklas Süle. Schon länger fehlen Felix Nmecha, Karim Adeyemi oder Julien Duranville.

Jetzt kommt noch ein weiterer Name hinzu. Mit Samuel Bamba fehlt Borussia Dortmund in den kommenden Wochen eines seiner großen Talente (hier mehr zu einem anderen Juwel lesen). Ausgerechnet jetzt, denn sein Vertrag läuft im Sommer aus. Welche Entscheidung treffen die Bosse?

Borussia Dortmund: Bamba fällt aus

Dem breiten Dortmunder Publikum wurde Bamba kurz vor Weihnachten bekannt. Da durfte das Juwel seine ersten Bundesliga-Minuten feiern. Sowohl gegen Augsburg als auch gegen Mainz wechselte Trainer Edin Terzic den trickreichen und schnellen Flügelspieler ein.

Dabei konnte er durchaus andeuten, was in ihm steckt. Allerdings wurde auch deutlich, dass er noch einige Zeit braucht, um sich an den Profi-Bereic anzupassen. Zuletzt stand er gegen Wolfsburg immerhin wieder im Kader. Damit ist vorerst aber Schluss. Denn auch das Juwel von Borussia Dortmund hat sich verletzt.

Bittere Diagnose

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, muss die Borussia bis zu vier Wochen auf Bamba verzichten. Der Zeitung zufolge habe sich dieser einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit ist er vorerst sowohl bei den Profis als auch bei der U23 außen vor.

Und das in einer so wichtigen Phase der Saison. Denn in den kommenden Wochen geht es auch darum: Wer bekommt bei den Schwarz-Gelben einen neuen Vertrag? Und Bambas aktueller Kontrakt läuft am Ende dieser Spielzeit aus.

Borussia Dortmund: Neuer Vertrag?

Heilt Bambas Verletzung ordnungsgemäß, hätte er noch genug Zeit, sich weiter präsentieren zu können. Zudem halten Terzic und der BVB große Stücke auf ihn. Die Tatsache, dass er schon seit der U9 in Dortmund spielt, erfüllt den Verein mit stolz.

Bereits Anfang Februar gab es Gerüchte um eine mögliches Vertragsangebot. Dieses könnte nun erstmal in den Hintergrund geraten. Denn die Genesung des Spielers von Borussia Dortmund hat hohe Priorität.