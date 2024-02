Borussia Dortmund: Besserung einfach nicht in Sicht – geht der Plan nach hinten los?

Kaum einem anderen Spieler würde man es bei Borussia Dortmund mehr gönnen, wenn er endlich den großen Durchbruch packt. Seit Jahren galt Giovanni Reyna (hier mehr zu ihm lesen) als einer der talentiertesten Spieler des Kaders. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

Und so entschied man sich bei Borussia Dortmund zu einem radikalen Schritt. Zwar verlängerte man Reyna noch im Januar – schickte ihn anschließend aber nach England. Dort soll er endlich die für seine Entwicklung so wichtige regelmäßige Spielzeit bekommen. Nach nur wenigen Wochen gibt es aber neue Sorgenfalten.

Borussia Dortmund: Reyna-Drama geht weiter

Reyna zog es zu Nottingham Forest – einem abstiegsbedrohten Verein aus der Premier League. Die große Hoffnung war und ist, dass er hier zum Stammpersonal gehören, den Abstieg verhindern und anschließend mit einer Menge Selbstvertrauen im Gepäck zurück nach Dortmund kehren kann.

+++ BVB-Talent heiß begehrt – droht Dortmund ein bitteres Déjà-vu? +++

Die Rechnung geht aber schon in den ersten Wochen nicht so richtig auf. In Dortmund war Reyna immer nur Joker. Aus dieser Rolle will er endlich rauswachsen. Und doch passiert bei Nottingham nun genau das wieder.

In den ersten beiden Spielen stand er jeweils nur 12 und 17 Minuten auf dem Platz – kein Tor, kein Assist. Im dritten Spiel saß Reyna die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Ausgerechnet hier gelang gegen West Ham der erste Sieg Nottinghams seit Reynas Ankunft.

BVB schaut genau hin

Es sieht also nach einem Fehlstart für Reyna aus. Eine Entwicklung, die man auch bei Borussia Dortmund ganz genau beobachten dürfte. Kurz vor seiner Leihe hatte der US-Amerikaner seinen Vertrag in Dortmund noch bis 2026 verlängert.

Noch immer hält man bei den Schwarz-Gelben große Stücke auf ihn. Doch langsam muss ein deutlicher Entwicklungssprung erkennbar sein. Mit seinen 21 Jahren ist er gerade in einer Phase, die maßgeblich über den Erfolg seiner Karriere entscheiden könnte.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Aber: Noch sind ein paar Monate Zeit in Nottingham. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob es sich beim Leih-Star von Borussia Dortmund nur um Startschwierigkeiten handelt, oder ob er auch in der Premier League nicht so richtig klarkommt.