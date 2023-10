Borussia Dortmund verließ er schnell – plötzlich ist er einer der gefährlichsten Stürmer Europas

Ob Borussia Dortmund ahnte, welches Talent in diesem Spieler schlummert? Die Fluktuation von Spielern ist gerade in den Jugendmannschaften sehr hoch. Die U23 ist immer wieder von vielen Spielerwechseln betroffen.

Manche Spieler bleiben nur ein Jahr, ziehen dann weiter (hier mehr über BVB-Ex-Spieler erfahren). So war es auch bei Vangelis Pavlidis. Noch nie gehört? Das könnte sich bald ändern. Denn der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund zählt plötzlich zu den torgefährlichsten Spielern des Kontinents.

Borussia Dortmund: Irre Entwicklung bei Ex-Spieler

Gerade mal zwölf Monate kickte Pavlidis einst für den BVB. Im Januar 2018 lieh Dortmunds U23, damals noch Viertligist, den Stürmer aus. Dieser war bis dato beim VfL Bochum recht glücklos geblieben. In Dortmund klappte es dann aber besser.

Immerhin sieben Treffer konnte er in der Regionalliga erzielen – für ihn ein Sprungbrett. Denn so wurde mit Willem II Tilburg, ein niederländischer Erstligist, auf ihn aufmerksam. Dort stieg er zum Stammspieler auf, traf zwei Saisons hintereinander zweistellig und wechselte 2021 für 2,5 Millionen Euro zum AZ Alkmaar.

Mehr Tore als Spiele

Auch dort präsentierte er sich als kaltschnäuziger Torjäger, doch so erfolgreich wie in dieser Saison war der 24-jährige Pavlidis bisher noch nicht. In neun Ligaspielen kommt er bisher auf 13 Tore. Am Wochenende gelang ihm gegen Heerenveen sogar ein Dreierpack. Auch wegen seiner Tore ist Alkmaar aktuell noch ungeschlagen.

Bemerkenswert ist auch, dass er in jedem einzelnen Spiel bisher netzte – eine beeindruckende Serie, die nun auch in der Bundesliga auf Gehör stößt. Laut „Fußballtransfers“ soll er beispielsweise bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen.

Borussia Dortmund: Goldener Schuh für Ex-Profi?

Mit seinen Treffern könnte er nun sogar nach dem Goldenen Schuh greifen. Diese Auszeichnung wird dem besten Torjäger Europas einer Saison verliehen. Pavlidis ist mittlerweile in die Top-10 vorgestoßen – hat aber leider ein Problem.

Weil die niederländische Liga nicht zu den Top-5 der UEFA-Rangliste gehört, werden seine Tore in der Wertung des Goldenen Schuhs nur mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Macht beim ihm 19,5 Punkte. Serhou Guirassy (Faktor 2) steht mit einem Tor mehr in der Bundesliga dagegen schon bei 28 Punkten. Für diesen Titel müsste der Ex-Spieler von Borussia Dortmund also noch ein paar Dreierpacks nachlegen.