Borussia Dortmund vor Transfer-Coup? Mega-Juwel auf Wunschzettel

Für Borussia Dortmund steht mit dem Duell gegen den VfL Wolfsburg das letzte Spiel vor der Winterpause auf dem Programm. Trotz einer eher verkorksten Hinrunde will man beim BVB mit einem Auswärtssieg in der Autostadt das Kalenderjahr 2024 versöhnlich abschließen.

Dennoch dürfte die Chefetage des Revierklubs wohl kaum mit der bisherigen Punkteausbeute zufrieden sein. Wird Borussia Dortmund deswegen nun auf dem Transfermarkt aktiv? Ein Mega-Juwel soll auf dem Wunschzettel stehen!

Borussia Dortmund: Urbig beim BVB ein Thema

Die Torwartposition war beim BVB in den letzten Jahren alles andere als eine Problemposition. Gregor Kobel, Alexander Meyer und Marcel Lotka bilden ein starkes Torwarttrio, wobei Letzterer den Kasten der U23 hütet. Doch das könnte sich bald ändern, denn der Vertrag des 23-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, denn Lotka scheint für die dritte Liga fast überqualifiziert.

Wie der „Kicker“ berichtet, soll man sich bei Borussia Dortmund deswegen schon nach Alternativen umschauen – und nun fündig geworden sein. Demnach haben es die Dortmunder Bosse auf Jonas Urbig abgesehen. Der 21-Jährige gilt im Tor als eines der größten Talente in Deutschland, hat seinen Stammplatz beim 1. FC Köln allerdings vor wenigen Wochen an Marvin Schwäbe verloren. Wechselt er nun zu Schwarz-gelb?

BVB hat Konkurrenz

Sicher ist das keineswegs. Denn Borussia Dortmund muss sich im Rennen um die Dienste des Juwels auf eine Menge Konkurrenz einstellen. Zuletzt wurde unter anderem dem FC Bayern München reges Interesse an dem Kölner nachgesagt.

Wie in München dürften die Aussichten auf Spielzeit beim BVB für Urbig gering sein, zumindest in der Bundesliga. Und ob sich der U21-Nationalkeeper Deutschlands wirklich auf einen Abstieg in die dritte Liga zur Dortmunder U23 einlässt, darf bezweifelt werden. Wirklich viel scheint für einen Urbig-Wechsel zum BVB also nicht zu sprechen.