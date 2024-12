Borussia Dortmund macht es offiziell – Deal in trockenen Tüchern

In der vergangenen Sommer-Vorbereitung war Borussia Dortmund unter anderem in Thailand. Dort hat die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin neben intensiven Trainingseinheiten auch einige Testspiele absolviert. So ging es beispielsweise gegen Pathum United.

Und mit dem thailändischen Verein hat Borussia Dortmund nun eine Partnerschaft beschlossen. So werden in den kommenden zwei Jahren mehrere Fußballinitiativen und Austauschprogramme zwischen den beiden Klubs stattfinden.

Borussia Dortmund: Neue Zusammenarbeit in Thailand

Wie Borussia Dortmund mitteilt, soll die neue Partnerschaft das Engagement für die Entwicklung des Breitenfußballs in Thailand unterstreichen. Dabei liegt der Schwerpunkt des Revierklubs besonders auf der Förderung junger Fußballtalente. Es ist also gut möglich, dass in den kommenden Jahren vermehrt thailändische Talente gefördert werden und in den Jugendteams des BVB sich beweisen dürfen.

Auch interessant: Paris Brunner: Ex-BVB-Juwel plötzlich der gefeierte Held – kommt es jetzt zur großen Wende?

Beide Mannschaften werden zudem in Thailand ein Turnier organisieren, bei dem Jungs und Mädchen aller Altersgruppen die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren. Lizenzierte BVB-Trainer werden dann vor Ort sein, um das Turnier zu beobachten. Der Höhepunkt wird die Ermittlung der leistungsstärksten Spieler des Turniers sein, die mit einer einzigartigen Trainingsreise zur renommierten Fußballakademie von Borussia Dortmund in Deutschland belohnt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Partnerschaft mit Pathum United

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BG Pathum United, mit der wir die Präsenz von Borussia Dortmund in Südostasien weiter ausbauen und zur Entwicklung des Fußballs in Thailand beitragen können. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, junge Talente zu fördern und Fußball als Plattform zu nutzen, um Gemeinschaften zu inspirieren und zu vereinen. Wir freuen uns darauf, unvergessliche Erlebnisse für junge Spieler zu schaffen und starke Verbindungen zwischen unseren Vereinen zu fördern“, sagte Suresh Letchmanan, Geschäftsführer von BVB Asia Pacific.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch in Thailand freut man sich über die Zusammenarbeit, die „ein wichtiger Meilenstein für BG Pathum United in unserem Engagement ist, den thailändischen Fußball voranzubringen. Wir sind zuversichtlich, dass die Initiativen dieser Partnerschaft mit Borussia Dortmund dazu beitragen werden, die Fähigkeiten thailändischer Fußballer zu verbessern, um auf der globalen Bühne wettbewerbsfähig zu sein“, sagt Piyasak Bhumichitra, CEO von BG Pathum United. Weitere Infos zur Zusammenarbeit gibt es hier.