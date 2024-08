Borussia Dortmund: Ultras mit Aufruf an alle BVB-Fans

Für die Profis von Borussia Dortmund geht es in diesen Tagen im Trainingslager in Bad Ragaz zur Sache. Für die „Amateure“ des BVB steht hingegen schon der Saisonstart an: In der 3. Liga steht an diesem Wochenende der erste Spieltag an.

Für die U23 von Borussia Dortmund geht es zum Auftakt gegen die SpVgg Unterhaching (Samstag, 3. August, 14 Uhr). Die Ultras des BVB werden dieses Spiel nutzen, um sich schon mal auf die neue Saison einzustimmen.

Borussia Dortmund: Ultras unterstützen wieder die Amateure

Eigentlich haben die Ultras von Borussia Dortmund ihren Support der zweiten Mannschaft eingestellt. Im vergangenen Sommer verkündeten sie die Auflösung der Gruppe „Ultras von die Amateure“. Seitdem kommen die Ultras nur noch gelegentlich vorbei und unterstützten die U23 des BVB.

+++ Hammer nach BVB-Aus! Trainer hat neuen Job – „Brauche genau diesen Schritt“ +++

So wird es nun auch in den ersten beiden Spielen der 3. Liga sein. Sowohl beim Heimspiel gegen Unterhaching im Stadion Rote Erde als auch beim Auswärtsspiel am zweiten Spieltag in Bielefeld wollen die Ultras ihre zweite Mannschaft unterstützen.

Ultras starten Aufruf: „Avanti Amateure!“

Dazu starteten sie nun einen Aufruf an alle BVB-Fans: „Noch vor dem Start der Profi-Saison bietet sich die Möglichkeit, unsere Amateure bei ihren ersten beiden Saisonspielen zu begleiten. In der Roten Erde gegen die SpVgg Unterhaching (3. August) und auf der Bielefelder Alm gegen Arminia Bielefeld (10. August) wird unsere Mannschaft demnach lautstark unterstützt. Avanti Amateure!“, verkündete jetzt das Dortmunder Fanbündnis „Südtribüne Dortmund“.

Das könnte dich auch interessieren:

Die U23 von Borussia Dortmund darf sich also in ihren ersten beiden Spielen der neuen Saison auf stimmgewaltige Unterstützung freuen. Für die Profis geht es dann erst am 17. August mit der 1. Runde im DFB-Pokal los. Gegner ist Phönix Lübeck, gespielt im Hamburger Volksparkstadion.