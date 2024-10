Borussia Dortmund: UEFA macht es offiziell – BVB schaut genau hin

Für Borussia Dortmund geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach dem wilden 4:2-Erfolg gegen den VfL Bochum steht am Dienstag (1. Oktober) die Champions League auf dem Programm. Am 2. Spieltag der Königsklasse muss der BVB im heimischen Signal Iduna Park gegen Celtic Glasgow ran.

Wenige Tage vor dem Spiel hat die UEFA nun eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben: Jose Maria Sanchez aus Spanien wird die Partie Borussia Dortmund – Celtic Glasgow leiten. Noch hat der BVB keine Erfahrungen mit dem Unparteiischen gemacht.

Borussia Dortmund: Spanier pfeift Spiel gegen Celtic

Jose Maria Sanchez feierte 2015 sein Debüt in der spanischen ersten Liga. In der Champions League ist der Mann aus Lorca, einen kleinen Stadt in Südspanien, seit 2021 aktiv. Damals pfiff er das Gruppenspiel zwischen Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam.

+++ Borussia Dortmund: FIFA macht es offiziell – Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen +++

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow wird Sanchez achter Auftritt in der Champions League. Den BVB hat er bislang noch nie gepfiffen, Glasgow ebenfalls nicht. Bei sieben Einsätzen zeigte er 26 Gelbe Karten, keine Rote und zeigte kein einziges Mal auf den Elfmeterpunkt. Sein größtes Spiel pfiff Sanchez in der Saison 2022/2023. Damals durfte er Copa del Rey-Finale zwischen Real Madrid und CA Osasuna leiten.

BVB will nachlegen

Der Auftakt in der Champions League ist Borussia Dortmund geglückt. Mit 3:0 besiegte der BVB den FC Brügge am 1. Spieltag. Nun steht das nächste Duell auf dem Programm. Dieses Mal heißt der Gegner Celtic Glasgow. Der schottische Meister ist am Dienstag (21 Uhr) zu Gast im Signal Iduna Park.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Generalprobe wäre beinahe schiefgegangen. Gegen den VfL Bochum lag Dortmund zunächst mit 0:2 hinten, konnte dann die Partie aber noch drehen und einen 4:2-Sieg nach Hause bringen. Celtic Glasgow schoss sich mit einem 6:0 gegen St. Johnstone schon mal warm für die Champions League.