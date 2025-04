Borussia Dortmund: Trainer-Beben! BVB horcht auf

In der Bundesliga hat sich die Lage für Borussia Dortmund ein wenig beruhigt. Nachdem Niko Kovac den Trainerposten von Nuri Sahin übernommen hat, scheint er die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Plötzlich schnuppert man wieder an Europa (hier mehr dazu lesen).

Anders ist die Gefühlslage in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. In Sachen Klassenerhalt ist die U23 noch längst nicht über den Berg. Und ein Konkurrent zündet jetzt die letzte verbleibende Patrone für einen Aufschwung.

Borussia Dortmund: U23 in Sorge

Seit einigen Jahren ist die zweite Mannschaft des BVB fester Teil der dritten Liga. Für die Nachwuchsabteilung ist das enorm wichtig. Denn so können Talente höchstmöglich Erfahrung im Herrenbereich sammeln, ohne gleich bei den Profis ins kalte Wasser geschmissen werden zu müssen. Einen Abstieg in die Regionalliga will man also unbedingt verhindern.

+++ Auch spannend: Bittere Talent-Entwicklung – Ex-Juwel spricht offen und ehrlich +++

Allerdins zeichnet sich derzeit ab, dass das ein Kampf bis zum Schluss wird. Nach 31 von 38 Spieltagen rettet nur die Tordifferenz Borussia Dortmund gerade über den Strich. Stuttgart II hat ebenfalls 37 Punkte. Dahinter steht Sandhausen mit schon fünf Punkten Rückstand. Doch der Klub hofft jetzt auf den Trainer-Effekt.

Sandhausen mit neuem Trainer-Duo

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge warf Trainer Kenan Kocak das Handtuch und räumte seinen Stuhl freiwillig. Für Sandhausen vielleicht die letzte Chance, das Ruder doch noch herumzureißen. Und so beförderte man die beiden Co-Trainer Gerd Kleppinger und Dennis Diekmeier (ehemaliger HSV-Profi) in eine verantwortliche Position. Sie sollen den Abstieg jetzt verhindern.

Weitere Nachrichten für dich:

Die Feuertaufe gibt es für die beiden bereits am Mittwoch (9. April) beim Spiel gegen 1860 München. Mit einem Auge dürften auch die Verantwortlichen der Dortmunder U23 dorthin gucken. Da Borussia Dortmund zeitgleich selbst allerdings in Verl spielt, liegt hier natürlich der Fokus. Denn um zu verhindern, dass Sandhausen mit neuen Trainern doch noch vorbeizieht, holt man am besten selbst die nötigen Punkte, um in der Liga zu bleiben.