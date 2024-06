Borussia Dortmund verpflichtet Talent – einer für Sahin?

Borussia Dortmund hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen! Während Zugänge bei den Profis weiter auf sich warten lassen, hat die U23 bereits ihren siebten Neuzugang. Und den dürfte auch der neue Trainer Nuri Sahin genau beobachten.

Der Neue kommt von einem Bundesliga-Konkurrenten, ist noch jung und entwicklungsfähig, hatte bereits erste Profi-Einsätze. Für ihn greift Borussia Dortmund sogar in die Kasse.

Borussia Dortmund holt Talent

Wenn der BVB für einen U23-Neuzugang eine Ablöse bezahlt, sollte man aufhorchen. Diese Maßnahme ergreift der Klub nämlich meist nur, wenn man dem Spieler eine große Entwicklung prophezeit – und womöglich den Sprung zu den Profis zutraut. Erstmals in dieser Sommer-Transferperiode greift Schwarzgelb nun in die Kasse und holt mit Antonio Foti ein spannendes Talent. Das berichtet die „Sport Bild“.

Der 20-Jährige kommt aus der Schmiede von Eintracht Frankfurt, unterschrieb dort noch zu Jugendzeiten seinen ersten Profivertrag. Zuletzt war er für zwei Jahre an Hannover 96 ausgeliehen, wo er sein Profi-Debüt gab und inzwischen 19 Einsätze für die erste Mannschaft vorweisen kann. Statt zu den Hessen zurückzukehren, wechselt er nun nach Dortmund. Wie viel die Borussia für den Youngster bezahlt, ist (noch) nicht durchgesickert.

„Nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht“

Auch Nuri Sahin dürfte fortan ein Auge auf Foti werfen. Dem in Bulgarien geborenen Zyprioten wurde schon in Frankfurt der Sprung zu den Profis zugetraut. Mit 17 Jahren wurde er für das Sommertrainingslager 2021 in den Profi-Kader berufen und konnte dort laut der SGE „nachhaltig auf sich aufmerksam machen“. In Hannover folgte der nächste Schritt. Auch wenn seine Zweitliga- und Pokal-Einsätze meist nur über wenige Minuten waren.

Auch spannend:

Vor Foti hatte Borussia Dortmund bereits Yannik Lührs aus Hannover geholt, 350.000 Euro für den Innenverteidiger bezahlt. Die weiteren schon verkündeten Neuzugänge: Baran Mogultay (MSV Duisburg), Felix Paschke (HSV II), Jordi Paulina (USV Hercules), Niklas Jessen (St. Pauli II), Ben Hüning (SC Wiedenbrück) und Babis Drakas (VfB Stuttgart II).