Borussia Dortmund: Trainerkandidat? Tullberg erteilt klare Absage

Mike Tullberg wird am Samstag (25. Januar) zum ersten Mal als Cheftrainer von Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen. Der U19-Coach des BVB hat die Aufgabe nach der Entlassung von Nuri Sahin interimsweise übernommen.

Eine langfristige Lösung ist Mike Tullberg bei Borussia Dortmund nicht – das stellt der 39-Jährige auf seiner ersten Pressekonferenz klar. Er selbst denkt offenbar nicht daran, den Cheftrainer-Posten zu übernehmen.

Borussia Dortmund: Tullberg schielt nicht auf den Cheftrainer-Posten

Es kommt immer wieder vor im Profi-Fußball: Ein U23- oder U19-Coach übernimmt nach einer Trainerentlassung, soll das Team interimsweise führen und plötzlich läuft es dann richtig gut. Unverhofft sind so schon einige Trainer befördert worden.

An diesen Traum glaub Tullberg bei Borussia Dortmund aber offensichtlich nicht. Er stellte auf der Pressekonferenz sofort klar: „Ich bin nicht da, um mich selbst zu verwirklichen.“ Er habe von BVB-Boss Lars Ricken die Aufgabe erhalten, die Mannschaft bis Samstag zu betreuen und das Spiel gegen Bremen zu gewinnen. Für diese Aufgabe sei er bereit.

Alles, was darüber hinaus passiert, ist noch kein Thema für Tullberg. Es gebe noch keine Absprachen. Erst einmal ist es nur das Spiel gegen Werder Bremen. Ob der BVB danach eine Lösung präsentieren kann, ist offen.

„Ich genieße hier eine große Wertschätzung“

Tullberg ist nun schon seit sechs Jahren beim BVB, trainiert seit fünf Jahren erfolgreich die U19. Immer wieder wird er auch mit Aufgaben im Seniorenbereich in Verbindung gebracht. Zuletzt klopfte der norwegische Klub Brann Bergen bei ihm an.

An einen Abschied denkt der 39-Jährige aber offenbar nicht. „Das ist nicht mein erster Vertrag bei Borussia Dortmund, sondern mein Dritter. Ich genieße hier eine große Wertschätzung und das weiß ich zu schätzen“, so Tullberg. Jetzt gehe es ihm nur um das Spiel am Samstag und um keine andere Perspektive.