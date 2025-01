Borussia Dortmund: Gleich zum Amtsantritt – Tullberg mit dicker Ansage an BVB-Profis

Alles auf neu bei Borussia Dortmund. Die Verantwortlichen von Schwarzgelb haben vor wenigen Tagen die Reißleine gezogen und Trainer Nuri Sahin freigestellt. Für ihn übernimmt interimsweise Mike Tullberg.

Der Däne ist im Verein kein Unbekannter. Bereits seit vielen Jahren trainiert Tullberg die U19-Junioren von Borussia Dortmund, konnte dort bereits große Erfolge feiern. Besonders BVB-Boss Lars Ricken soll den 39-Jährigen schätzen. Nun überrascht der Dortmunder Übungsleiter auf Zeit mit einer knallharten Ansage – jetzt weht ein anderer Wind beim Revierklub!

Borussia Dortmund: Tullberg will „keine Ausreden“

Müde Beine bei den BVB-Profis nach dem jüngsten Champions-League-Auftritt in Bologna? Mike Tullberg will davon nichts wissen: „Das sind nur Ausreden im Endeffekt. Ich brauche Spieler, die bereit sind, zu marschieren. Wenn sie nicht mehr laufen können, dann sollen sie mir das sagen, dann wechsele ich sie aus. Aber ich kann fünf Mal wechseln, also werden wir das hinbekommen, 90 Minuten zu marschieren“.

Auch interessant: Mats Hummels: Bitterer Rückschlag! Jetzt wird es nochmal richtig eng

Deutliche Worte des Dortmunder Interimstrainers, der bei seinem wahrscheinlich vorerst erstem und letztem Auftritt als BVB-Cheftrainer eine klare Strategie fahren will: „Was davor war, das interessiert mich jetzt weniger. Jetzt geht es darum, eine gewisse Energie in der Mannschaft zu schaffen. Die (Spieler) haben das Fußballspielen nicht verlernt. Wenn man Fehler macht, dann repariert man die. Aber man repariert sie im vollen Sprint, mit Sabber im Mund, mit Messern zwischen den Zähnen – und das will ich sehen. Das muss der Maßstab sein“.

Anton könnte ausfallen

Rumms! Diese Ansage dürfte bei jedem Dortmunder Spieler angekommen sein. Auf welche Profis der Interimscoach gegen Bremen letztendlich aber setzen wird, ließ Tullberg offen: „Ich stelle eine Mannschaft auf, bei der ich mit meinem Trainerteam sage, dass es am besten passt. Es geht darum, morgen drei Punkte einzufahren“.

Definitiv fehlen könnte jedenfalls Waldemar Anton. Der 28-Jährige ist nach der jüngsten 1:2-Pleite in Bologna angeschlagen, sein Einsatz steht derzeit auf der Kippe (Der Westen berichtete). Ein wäre ein herber Rückschlag für Tullberg und den BVB.