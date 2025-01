Borussia Dortmund: Tullberg verkündet es vor Bremen-Spiel – BVB-Star droht auszufallen

Borussia Dortmund erwartet am Samstagnachmittag (25. Januar) Werder Bremen im Signal Iduna Park. Es ist das erste Spiel nach der kurzen Ära Nuri Sahin, der nach der erneuten Pleite in Bologna am vergangenen Dienstag seinen Hut nehmen musste.

Vorerst setzt Borussia Dortmund nun auf U19-Trainer Mike Tullberg, der die Mannschaft interimsweise übernehmen wird. Kurz vor seinem ersten Spiel als Übungsleiter des BVB muss der Däne nun jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen – dieser Star droht gegen Werder auszufallen!

Borussia Dortmund: Anton fraglich für Duell mit Bremen

Die Innenverteidigung erwies sich in den letzten Wochen immer wieder als Problemzone in der Dortmunder Mannschaft – und das vor allem deswegen, weil kaum Personal zur Verfügung stand. Niklas Süle ist mit seiner zweiten Syndesmoseverletzung der Saison seit Wochen raus, auch Waldemar Anton hat immer mal wieder mit kleineren Wehwehchen zu kämpfen. Diese Serie setzt sich nun fort.

Auch interessant: Mats Hummels: Bitterer Rückschlag! Jetzt wird es nochmal richtig eng

Denn wie BVB-Coach Tullberg auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, ist Anton nach der Champions-League-Pleite für das Heimspiel gegen Bremen fraglich. Welche Blessuren der Innenverteidiger aus der Partie gegen Bologna davon getragen hat, verriet Tullberg nicht. Zumindest ein langfristiger Ausfall scheint derzeit aber ausgeschlossen.

Muss Can erneut aushelfen?

Im Falle eines Ausfalls von Waldemar Anton dürfte Emre Can der etatmäßige Ersatz für den Sommerneuzugang aus Stuttgart sein. Die Formkurve des BVB-Kapitäns zeigte zuletzt zwar stark nach unten, allerdings dürfte es Trainer Tullberg derzeit an Alternativen mangeln.

Dennoch ist ein Ausfall von Anton noch keineswegs in Stein gemeißelt. Somit dürfte man bei Borussia Dortmund bis zuletzt darauf hoffen, dass sich der 28-Jährige für das Spiel gegen Werder Bremen doch noch fit meldet.