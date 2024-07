Borussia Dortmund: Insider mit pikanter Sahin-Enthüllung – „War lange geplant“

Jetzt legt er als neuer starker Mann los! Borussia Dortmund startet am Mittwoch (10. Juli) die Vorbereitungen auf die neue Saison. Und die war für viele Fans trotz sensationellem Einzug ins Champions-League-Finale dann doch eher mäßig. In der Meisterschaft wurde der BVB nur Fünfter, im DFB-Pokal flog man schon im Achtelfinale raus.

Das alles soll keine große Rolle mehr spielen, denn: Mit Nuri Sahin als Nachfolger für Edin Terzic soll alles besser werden. Doch wird es das wirklich? Kann der erst 35-Jährige wirklich das Ruder herumreißen, sodass Borussia Dortmund ein ernsthafter Titelkandidat wird? Ja, ist sich ein Ex-BVB-Star sicher. Weil er eine Sache Terzic voraus habe.

Borussia Dortmund: Alle Augen auf Sahin

Neu im Verein ist Sahin bekanntlich nicht. Er spielte mit Unterbrechungen von 2001 bis 2018 für den BVB, holte 2011 als blutjunger Kapitän unter Jürgen Klopp die Meisterschaft, 2017 noch den DFB-Pokal. Und als Cheftrainer vom türkischen Erstligisten Antalyaspor (2021 bis 2023) machte er eine gute Figur, qualifizierte sich so und als Co-Trainer für Dortmund. Doch reicht das alles aus? Ja, glaubt Erdal Keser (63).

Der Hagener bestritt zwischen 1980 und 1984 für Borussia Dortmund 82 Pflichtspiele, erzielte 22 Tore. Er gehörte zu den ersten Türken, die in der Bundesliga Fuß fassten, gilt bis heute als Vorreiter unter den „Legionären“. Und: Bis 2006 arbeitete Keser auch als Europa-Koordinator für den türkischen Verband. Sein größter Coup: Das damalige Supertalent Sahin 2005 davon zu überzeugen, für die Türkei statt für Deutschland zu spielen!

Borussia Dortmund Foto: IMAGO/Steinbrenner

Ex-BVB-Star sicher: „Sahin hat eine Sache Terzić voraus“

Keser gegenüber dieser Redaktion: „Wie bei jedem Trainer kommt es auf den Kader an, den man Nuri zur Verfügung stellt. Gute und vor allem vom Trainer gewünschte Transfers sind wichtig. Allerdings hat er die Rückendeckung des Vereins, sein Engagement war lange geplant. Nur deshalb schickte man ihn damals ins Ausland.“

Erdal Keser spielte in den 1980er-Jahren für Borussia Dortmund, „gewann“ Nuri Sahin für die Türkei. (Archivfoto) Foto: imago/Jan Huebner

Das sei bei Terzic nicht immer der Fall gewesen, so Keser: „Es gab die Absprache, dass Nuri in der Türkei oder woanders erste Erfahrungen als Trainer sammeln sollte. Das ist ihm in Antalya gut gelungen.“ Tatsächlich übernahm er 2021 Antalyaspor über Nacht als „Spielertrainer“, man rangierte nach acht Spieltagen abgeschlagen auf Platz 14. Sahin stabilisierte zunächst die Abwehr, ehe er die taktische Grundordnung änderte – und die „Graue Maus“ auf Platz 7 in Europapokal-Gefilden führte!

Laut Keser sei das für Nuri Sahins BVB-Start jetzt von großem Vorteil. Keser: „Er arbeitete bereits mit den Profis an der Seite von Terzic. Offen gesagt, weiß er jetzt, was ihn erwartet, wenn es nicht läuft. Darauf hat er sich eingestellt und wird entsprechende Schlüsse ziehen. Ich bin mir sicher, dass der BVB und Nuri eine starke Saison spielen!“ Bleibt abzuwarten, ob die Türkei-Legende Recht behält…