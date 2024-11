Engpass bei Borussia Dortmund: Könnte ein Ex-Klopp-Schützling helfen?

Noch steht zwar nicht fest, ob Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlägt. Sollte der BVB aber tätig werden, wird es wohl auf der Linksverteidiger-Position sein. Dort besteht bei Schwarz-Gelb ein klarer Engpass.

Stellt sich nun nur die Frage: Welcher Linksverteidiger kann Borussia Dortmund weiterhelfen? Und wäre der Transfer für den BVB überhaupt realisierbar? Ein möglicher Kandidat könnte Konstantinos Tsimikas vom FC Liverpool sein.

Mit Ramy Bensebaini hat Borussia Dortmund nur einen echten Linksverteidiger im Kader. In dieser Saison halfen zudem schon Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson auf der linken Defensivbahn aus. Ein neuer Spieler stünde dem BVB hier durchaus gut zu Gesicht. Doch was ist im Winter überhaupt möglich?

Eine feste Verpflichtung scheint im Winter eher unrealistisch. Es läuft vermutlich wie auch im Vorjahr auf ein Leihgeschäft hinaus. Vergangene Saison holte der BVB Ian Maatsen und landete damit einen Volltreffer. Nur zu gerne hätte man ihn behalten, doch eine feste Verpflichtung konnten sich die Dortmunder nicht leisten.

Nun ist man wieder auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Der Blick könnte erneut nach England gehen, allerdings dieses Mal zum FC Liverpool. Dort spielt mit Konstantinos Tsimikas ein Linksverteidiger, der dem BVB in der Rückrunde weiterhelfen könnte.

Tsimikas eine Option für den BVB?

Der Grieche steht nun schon seit 2020 bei Liverpool unter Vertrag, kommt aber in über vier Jahren nicht über die Rolle des Ergängzungsspielers hinaus. An Liverpool-Legende Andrew Robertson kommt er auch unter dem neuen Trainer Arne Slot nicht vorbei. In der Premier League stand er in elf Partien nur zwei Mal in der Startelf.

Tsimikas Vertrag beim FC Liverpool läuft noch bis 2027. Eine feste Verpflichtung scheint angesichts seines geschätzten Marktwertes (22 Millionen Euro, transfermarkt.de) und der Vertragslaufzeit unwahrscheinlich. Denkbar wäre allerdings ein Leihgeschäft, wenn der Grieche selbst Lust auf einen Stammplatz bei einem Top-Klub hätte.

Was allerdings zu einem Problem werden könnte: Liverpool hat keinen weiteren Back-up für Robertson. Die „Reds“ müssten also ebenfalls einen neuen Linksverteidiger suchen.