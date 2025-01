Borussia Dortmund am Abgrund – jetzt kommt alles auf diese Hoffnungsträger an

Bei Borussia Dortmund geht die Sorge um – die Sorge vor einer kompletten Bruchlandung. Der Abstand zur Spitze ist dramatisch, der zu den anvisierten Champions-League-Plätzen nicht minder besorgniserregend. Der BVB ist drauf und dran, sein Minimalziel zu verspielen.

Die einzige Hoffnung, die vielen Fans von Borussia Dortmund gerade noch bleibt? Dass die Bosse ihr Kunststück aus dem letzten Winter wiederholen und der Mannschaft mit Wintertransfers neues Leben einflößen. Wir stellen die aktuell größten Hoffnungsträger vor.

Borussia Dortmund: Maatsen-Lücke soll geschlossen werden

Mit Ian Maatsen und Jadon Sancho gelangen Sebastian Kehl und Co. in der vergangenen Saison zwei Geniestreiche. Die Leihen der beiden Premier-League-Profis entpuppten sich als Glücksgriffe. Beide waren tragende Säulen auf dem Weg ins Champions-League-Finale. Insbesondere Maatsens Fähigkeiten auf der linken Außenbahn werden schmerzlichst vermisst.

Das weiß man in der Führungsetage, weshalb man die Lücke jetzt schließen will. Seit Wochen ist Renato Veiga ein heißer Kandidat auf einen Wechsel. Mit dem Portugiesen soll sich Borussia Dortmund weitestgehend einig sein. Mit dessen Verein verhandelt man noch.

Pikant: Wie Maatsen steht Veiga bei Chelsea London unter Vertrag, ist aber nur Ersatzspieler. Derzeit deutet vieles auf eine Leihe hin. Anders als bei Maatsen will der BVB aber direkt eine Kaufoption vereinbaren.

United-Star im Anflug?

Ebenso soll auch Carney Chukwuemeka von den „Blues“ kommen. Der Mittelfeldspieler wäre eine kurzfristige Option fürs Mittelfeld. Denn mehr als eine Leihe bis zum Sommer dürfte nicht möglich sein. Aber wer eine drohende Horror-Saison umbiegen muss, darf nicht zu wählerisch sein.

Meist ungewöhnlich im Winter sind Star-Transfers, doch auch hier hat Borussia Dortmund einen Kandidaten in der Pipeline. Die Gerüchte Marcus Rashford reißen nämlich nicht ab. Obwohl der Deal eigentlich schon als gescheitert hat, überdenkt man in Dortmund das Ganze nochmal – aus Mangel an Alternativen und weil man Donyell Malen ersetzen muss. Auch bei Rashford könnte man sich wohl nur eine Leihe leisten. Diese könnte aber wieder etwas Optimismus versprühen.

Fakt ist: Wen auch immer Sebastian Kehl in diesem Winter noch aus dem Hut zaubert – er wird sofort der Hoffnungsträger der Fans sein. Die aktuelle Mannschaft hat es sich für den Moment mit den Fans verscherzt.