Ex-BVB-Flirt sorgt mit Hammer-Wechsel für Aufsehen – damit hat keiner gerechnet

Borussia Dortmund wartet weiterhin auf den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der BVB hat noch keinen neuen Spieler präsentiert, doch die Gerüchte um mögliche Transfers des Bundesliga-Klubs nehmen kein Ende.

Unter anderem ist Leeds-United-Youngster Archie Gray mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Die Borussen-Bosse sollen großes Interesse an dem 18-Jährigen gehabt haben. Doch nun ist sein Transfer zu einem Premiere-League-Topklub perfekt.

Ex-BVB-Flirt Gray unterschreibt bei Tottenham

Das Mittelfeld-Juwel ist seit Jahren auf dem Zettel vieler Top-Klubs. Gray debütiert bereits mit 15 Jahren für Leeds United und war in der abgelaufenen Saison einer der Leistungsträger bei dem englischen Traditionsverein. Der 18-Jährige hatte einen großen Anteil daran, dass Leeds United bis ins Finale der Aufstiegsplayoffs gekommen war. Kurz vor dem Ziel scheiterte man jedoch dramatisch am FC Southampton.

Nach dem verpassten Aufstieg zieht es den Youngster jedoch trotzdem in die Premiere League. Die Tottenham Hotspurs haben am Dienstag (2. Juli) die Verpflichtung des Top-Talents bekanntgegeben. Damit ist die Jagd nach Gray offiziell beendet – etliche europäische Top-Klubs waren hinter dem Briten her.

Zuletzt war berichtet worden, dass auch der BVB seine Fühler nach Gray ausgestreckt habe. Transferexperte Fabrizio Romano sprach von einem „konkreten Interesse“ der Schwarzgelben. Doch Gray bleibt auf der Insel – ein Wechsel in die Bundesliga ist somit vom Tisch.

Tottenham zahlt Monster-Ablöse

Mit Blick auf den finanziellen Rahmen des Deals ist es nur allzu verständlich, dass der BVB mit den Spurs nicht mithalten konnte und wollte. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der englische Top-Klub schlappe 47 Millionen Euro für den 18-Jährigen bezahlt haben – was eine Ablöse! Diese Zahlen sind sogar für Schwarz-Gelb kaum zu stemmen.

Einmal mehr zeigt sich die Finanzkraft der Premiere League. Gray hat in der vergangenen Spielzeit seine erste Saison im Profifußball absolviert – ganze 52 Pflichtspieleinsätze konnte er verbuchen. Nun geht es für rund 50 Millionen Euro in die englische Hauptstadt.