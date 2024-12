Borussia Dortmund: Klub verpennt Juwel-Deal – wendet sich jetzt das Blatt?

Bei Borussia Dortmund wurde er zum Superstar, heute ist ganz Norwegen im Haaland-Fieber. Doch schon jetzt wirft dort das nächste Mega-Talent seine Schatten voraus. Sverre Nypan wird mit gerade einmal 17 Jahren schon als nächster Superstar verehrt.

Die Zukunft des Mittefeld-Juwels schien fast schon geklärt. Doch siegesgewiss verpennte ein Topklub den Deal. Die Chance für Borussia Dortmund! Denn Der BVB hatte schon einmal die Finger nach Sverre Nypan ausgestreckt (hier mehr) und noch immer Interesse am Norweger.

Borussia Dortmund: Nypan als nächstes Norweger-Juwel?

André Bergdölmo, Jan Derek Sörensen, Steinar Pedersen – die längste Zeit hatte der BVB kein glückliches Händchen mit seinen Norwegern. Dann kam Erling Haaland und veränderte alles. Und heute weiß man, dass auch die Verpflichtung von Julian Ryerson ein Volltreffer war. Folgt bald der sechste Norweger in Schwarzgelb?

Sverre Nypan wird in Norwegen schon als nächster Martin Ödegaard gefeiert. Mit gerade einmal 17 Jahren ist er bereits die Schaltzentrale von Rosenborg Trondheim. Und es herrscht Einigkeit: Der Rekordmeister wird das Eigengewächs nicht mehr lange halten können.

Manchester verpennt Nypan-Deal

Nypan ist zu gut für die Eliteserien. Seine Zukunft schien schon geklärt: Manchester United galt bereits als „Sieger“ im Poker um das Top-Talent. Doch offenbar fühlte man sich in Nordengland zu sicher. Berichten zufolge wollte man sich mit dem Transfer noch etwas Zeit lassen. Und nun ist das Rennen plötzlich wieder völlig offen.

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund. Schon im letzten Winter wurde der BVB mit Nypan in Verbindung gebracht, hatte großes Interesse am 17-Jährigen. Nachdem United schon beide Hände am Deal hatte, war praktisch ein Haken dran. Nun geht die Tür wieder auf. Dem englischen Portal „GiveMeSport“ zufolge ist man noch immer beziehungsweise wieder hinter ihm her.

Doch beileibe nicht als einziger Topklub. Neben Borussia Dortmund und Manchester United sollen auch Bayern München, Barcelona, Real Madrid und weitere Schwergewichte die Angel ausgeworfen haben.