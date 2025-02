Borussia Dortmund: Klub-Boss bestätigt Transfer-Einigung – BVB-Star vor Sommer-Abflug

Es war eins der heißesten Gerüchte des Transferwinters bei Borussia Dortmund: Verlässt Karim Adeyemi den BVB? Lange deutete vieles auf einen Abflug nach Neapel hin. Sogar von einer Einigung beider Klubs über die immense Ablösesumme von über 50 Millionen Euro war die Rede.

Nun ist klar: Es stimmte. Neapels Klubboss höchstpersönlich bestätigt, was vorher durch die Gerüchteküche gegeistert war. Adeyemi selbst hatte den Deal abgelehnt. Nun soll er sich bereits mit einem anderen Verein einig sein. Ein Sommer-Wechsel bahnt sich an.

Borussia Dortmund: Adeyemi im Sommer weg?

So manches Transfer-Gerücht entpuppt sich als Ente. In diesem Fall stimmte wirklich alles, was an die Öffentlichkeit durchgesickert war. Obwohl der BVB mit Donyell Malen schon einen Flügelstürmer abgegeben hatte, war man bereit, auch Karim Adeyemi ziehen zu lassen. Lange winkte man bei allen Anfragen ab, doch das Angebot des SSC Neapel über 52,5 Millionen Euro ließ die Verantwortlichen weich werden.

Gegenüber dem Transfer-Experten Fabrizio Romano verrät Neapels Vereinsboss Giovanni Manna kurz nach dem Deadline Day: „Ich kann bestätigen, dass wir mit Borussia Dortmund eine Grundsatzvereinbarung bezüglich Adeyemi getroffen hatten. Ich habe Karim auch in Deutschland getroffen. Aber der Deal platzte, weil er nicht zu uns kommen wollte.“

BVB-Star soll Wechsel schon zugestimmt haben

Inzwischen ist das Transferfenster geschlossen, Karim Adeyemi wird die Saison in Dortmund beenden (hier mehr). Dann aber wird ein Wechsel wieder richtig heiß. Schon jetzt, so Manna, hat der BVB-Star eine Zusage vergeben. „Ich habe heute gelesen, dass er bereits zugestimmt hat, im Juli einem anderen Verein beizutreten … gut für ihn!“

Welcher Verein das ist, das lässt der Neapel-Boss offen. Schon länger soll der Star von Borussia Dortmund mit der Premier League und vor allem dem FC Chelsea liebäugeln. Auch die Londoner sollen Interesse haben.