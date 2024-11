Borussia Dortmund: Ex-Flirt komplett außen vor – klopft der BVB erneut bei IHM an?

Borussia Dortmund steckt derzeit in einer enorm bitteren Krise. Vor allem auswärts präsentiert sich der BVB oft desolat. Zuletzt hagelte es auswärts sechs Niederlagen am Stück. Das Resultat: In der Liga nur Platz sieben, im DFB-Pokal ist man schon raus.

Eine große Problematik waren in den vergangenen Wochen die vielen Verletzungen bei Borussia Dortmund. Diese haben die Nöte nach Winterverstärkungen noch einmal verdeutlicht. Ein Ex-Flirt könnte einmal mehr interessant werden.

Borussia Dortmund: Reguilon im Winter wieder ein Thema?

Vor allem in der Defensive ist es in den vergangenen Wochen richtig dünn geworden: Mit Niklas Süle, Waldemar Anton, Julian Ryerson, und Yan Couto fehlten gleich vier potenzielle Stammspieler. Dazu waren Almugera Kabar und Ramy Bensebaini gesperrt. Fakt ist: Der BVB muss im Winter nachrüsten.

Im Sommer wollten die Verantwortlichen auf die Abgänge von Ian Maatsen und Tom Rothe reagieren und einen weiteren Linksverteidiger an Board holen. Dabei wurde unter anderen Sergio Reguilon von Tottenham Hotspur mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Letztlich hat sich der Wechsel zerschlagen – auch, weil ein Interesse des BVB nie wirklich konkret geworden ist. Die Borussen-Bosse haben früh entschieden, keinen weiteren Linksverteidiger an Board zu holen und Bensebaini zu vertrauen. Der Algerier spielt bislang eine gute Hinrunde. Dennoch möchte der BVB wohl vor allem für die Kaderbreite nachlegen.

Reguilon bei den Spurs ohne Chance

Reguilon könnte also erneut interessant werden, denn für den Spanier würde ein Winterwechsel in Form einer Leihe mehr als Sinn ergeben. Denn der Verteidiger ist bei Tottenham komplett außen vor. In dieser Saison kam er noch nicht einmal zum Einsatz – weder in der Liga, noch im Pokal, noch in der Europa League.

Daher könnte er im anstehenden Transferfenster einen Wechsel forcieren. Der BVB würde mit ihm einen starken Verteidiger bekommen, der den Konkurrenzkampf auf der linken Defensivseite beleben würde. Dazu hätte Trainer Nuri Sahin auch mehr Möglichkeiten, um zu rotieren.