Borussia Dortmund: Mega-Juwel will in die Bundesliga – schnappt jetzt der BVB zu?

In den Jugendteams hat Borussia Dortmund bereits zahlreiche Top-Talente, die früher oder später mal den Weg in den Profifußball gehen sollen. Vor ihnen haben es schon etliche Youngsters geschafft. Aber der BVB schaut sich auch anderweitig nach vielversprechenden jungen Spielern um.

Ob auch Martin Baturina dazuzählt? Er gehört zu den begehrtesten Talenten in Europa. Zuletzt stand ein Wechsel zu Real Madrid im Raum. Nun folgt aber die Absage. Das Juwel will lieber in die Bundesliga. Kann Borussia Dortmund da zuschlagen?

Borussia Dortmund: Mega-Juwel will in die Bundesliga

Dass Borussia Dortmund Talente ausbilden und zu Top-Stars machen kann, ist bekannt. Zahlreiche Beispiele gibt es aus den vergangenen Jahren. Oft sind es Spieler aus den eigenen Reihen, aber auch welche, die in jungen Jahren von anderen Vereinen kommen und beim BVB richtig durchstarten. Genau das erhofft sich auch Martin Baturina.

Der 21-Jährige soll ein Angebot von Real Madrid erhalten und abgelehnt haben. Die Königlichen lockten ihn mit einem Fünfjahresvertrag. Der Plan des Rekordmeisters sieht aber auch vor, ihn für zwei Jahre innerhalb Spaniens zu verleihen. Baturina, der aktuell bei Dinamo Zagreb unter Vertrag steht, will allerdings direkt ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft sein, berichtet „Sky“, weshalb er sich jetzt doch gegen einen Real-Wechsel entschieden haben soll.

Martin Baturina ist heiß begehrt. Hat der BVB ihn auch auf dem Zettel? Foto: IMAGO/Michal Fajt

Neben den Madrilenen wollen ihn auch noch der FC Barcelona, Atletico Madrid und Manchester United. Doch Baturina hat andere Pläne: Er will lieber in der Bundesliga den nächsten Schritt seiner Karriere machen.

Schnappt der BVB zu?

Spätestens hier sollten bei Borussia Dortmund die Bosse genau hinschauen. Baturina will Zagreb am Ende der Saison verlassen. In seinem derzeitigen Vertrag hat er keine Ausstiegsklausel, weshalb die Ablösesumme verhandelt werden muss. Demnach müsste der neue Klub rund 20 bis 25 Millionen Euro für den Youngster zahlen.

Eine Summe, die beim BVB durchaus realistisch sei, zumal er in einigen Jahren wohl das doppelte oder dreifache Wert sein könnte. Sollten die Dortmunder Interesse haben, müssten sie schnell sein. Denn auch die anderen Bundesliga-Klubs werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass ein Top-Talent nach Deutschland möchte. Wer bekommt wohl den Zuschlag?