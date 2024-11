Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? BVB-Star im Visier von Hansi Flick

Vor Borussia Dortmund stehen richtungsweisende Wochen, aber auch ein spannender Winter bahnt sich an. Denn im Kader von Cheftrainer Nuri Sahin könnte sich viel tun – besonders auf der Abgangsseite.

Der BVB will nämlich hohe Ablösesummen einnehmen, um selbst auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Da kommt dann das Interesse des FC Barcelona an einem Profi von Borussia Dortmund zur perfekten Zeit. Trainer Hansi Flick hat es auf ihn abgesehen.

Borussia Dortmund: Barca an BVB-Star dran

Als ihn Borussia Dortmund vor rund drei Jahren für 30 Millionen Euro geholt hat, waren die Hoffnungen groß. Zwar ließ Donyell Malen seine Klasse hin und wieder aufblitzen, doch oft enttäuschte der Niederländer auch nur. Dass er auch in der kommenden Saison noch beim BVB sein wird, ist eher zu bezweifeln.

Die Bosse haben sich nämlich entschieden, ihn abzugeben. Und hier kommt der FC Barcelona ins Spiel. Wie das Portal „Don Balon“ berichtet, zeigt der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers.

Demnach heißt es, dass Malen ein Thema bei Cheftrainer Hansi Flick sei, der erst seit dem vergangenen Sommer die Mannschaft übernommen hatte. Auch Malen selbst soll nicht abgeneigt sein, zum katalanischen Top-Klub zu wechseln. Eine erste Kontaktaufnahme zwischen FCB-Präsident Joan Laporta und den Malen-Beratern soll auch schon stattgefunden haben.

Malen vor Barca-Wechsel?

Wie so häufig sollten Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sein. Solle sich das Interesse des FC Barcelona allerdings als wahr erweisen, winkt Borussia Dortmund eine satte Ablösesumme. Die BVB-Bosse wollen Malen am besten schon im Winter verkaufen. Dann soll auch Verstärkung für die Schwarzgelben her.

Noch ist unklar, wann Barcelona Malen holen möchte. Der Offensivstar hat noch einen Vertrag bis 2026. Bedeutet: Sowohl in diesem Winter als auch im kommenden Sommer würde eine Ablöse rausspringen. Über Zahlen ist allerdings ebenfalls noch wenig bekannt. Der BVB erhofft sich jedoch viel Geld für den Flügelflitzer.