Borussia Dortmund zieht Konsequenzen – drastische Maßnahme

Mit vereinten Kräften will sich Borussia Dortmund gegen die Krise stemmen – doch auf dem Trainingsplatz ist es leer wie selten. Zu viele Verletzte, in Wolfsburg bekam Nuri Sahin mit Ach und Krach elf Profis zusammen.

Das beeinträchtigt auch die Vorbereitung auf das so wichtige Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr). Nun reagierte Borussia Dortmund sogar drastisch. Als Konsequenz des Personalmangels fällt das öffentliche Training im Jugendstadion aus.

Borussia Dortmund: Konsequenz aus Personalnot

Nur selten lässt sich der BVB beim Training in die Karten schauen. Die meisten Einheiten verlaufen hinter verschlossenen Türen. Entsprechend schnell waren einmal mehr die kostenlosen Tickets für das öffentliche Training vergeben, das am Tag nach dem Pokal-Aus in Wolfsburg steigen sollte.

Kurzfristig jedoch gab Schwarzgelb eine Änderung bekannt, die den Fans wenig gefallen dürfte. Weil zu wenige Spieler am Start sind und obendrein Belastungssteuerung nach den anstrengenden 120 Pokalminuten stattfinden muss, ist das öffentliche Training gecancelt.

Öffentliches Training kurzfristig gecancelt

„Aufgrund der aktuellen Zahl an Spielern, die verletzt oder angeschlagen sind, wird die Mannschaft anders als zunächst geplant nicht auf dem Platz trainieren“, erklärte der Klub. Die Fans, die sich dennoch um 13 Uhr am Trainingsgelände versammelten, wurden aber nicht im Regen stehen gelassen. Die Profis kommen im Anschluss an die Einheit für Autogramme und Selfies zu den Anhängern.

Die sind von ihrer Borussia derzeit alles andere als begeistert. Zuhause fährt man noch (meist schmeichelhafte) Siege ein, auswärts ist Borussia Dortmund zu einem Punktelieferanten verkommen.