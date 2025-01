Borussia Dortmund: Erste Trainer-Entscheidung wohl gefallen

Nach dem Rauswurf von Nuri Sahin läuft bei Borussia Dortmund die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Namen werden viele genannt, wirklich konkret wurde es bislang aber nicht.

Dafür kristallisiert sich immer mehr heraus, welches Trainerprofil Borussia Dortmund sucht – und das bedeutet auch, dass die Trainersuche beim BVB nicht unbedingt ein schnelles Ende nehmen muss.

Borussia Dortmund: Diesen Trainer sucht der BVB

Niko Kovac, Roger Schmidt oder auch Erik ten Hag – das sind die Namen, die genannt werden, wenn es um die Besetzung des Trainerpostens von Borussia Dortmund geht. Damit ist auch ziemlich klar, worauf der BVB setzt.

Ein renommierter Trainer, mit einer ordentlichen Portion Erfahrung – und diese im besten Fall auch im internationalen Geschäft. Kovac, Schmidt und ten Hag sind keine Trainertalente mehr. Sie haben alle schon bei internationalen Top-Klubs sehr ordentliche Arbeit gemacht und bringen viel Erfahrung mit.

Schmidt und ten Hag sollen laut Medienberichten aber kein Thema mehr sein. Sie stehen nicht zur Verfügung. Der Name Niko Kovac hält sich hingegen hartnäckig rund um den Signal Iduna Park. Er gilt als der Favorit auf den Job.

Bleibt Tullberg noch länger?

Dass die Trainersuche ein schnelles Ende nimmt, ist unwahrscheinlich. Nach Informationen der „Bild“ steht der BVB aktuell nicht kurz vor der Präsentation eines neuen Cheftrainers. Sollte Tullberg die Mannschaft gegen Werder Bremen wieder in die Spur bringen, könnte sich die Trainersuche auch noch etwas in die Länge ziehen. Es ist durchaus denkbar, dass Tullberg auch in der kommenden Woche gegen Donezk und Heidenheim auf der Bank sitzt.