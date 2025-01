Borussia Dortmund: Sahin-Nachfolger? Plötzlich fällt auch DIESER Name

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in einer schweren Krise. In der Bundesliga ist man auf Tabellenplatz zehn abgerutscht, die internationalen Plätze geraten immer weiter aus den Augen – die Qualifikation für die Champions League wird zur Herkulesaufgabe.

Eine Situation, die für die Bosse von Borussia Dortmund absolut inakzeptabel sein dürfte. Für Nuri Sahin dürfte es deswegen beim kommenden Spiel gegen den FC Bologna (Dienstag, 21. Januar) um seinen Trainerposten gehen. Doch schon jetzt kursieren erste Gerüchte um mögliche Nachfolgekandidaten für den 36-Jährigen – nun taucht ein neuer Name auf der Kandidatenliste auf!

Borussia Dortmund: Hoeneß ein Thema

Das wäre mal eine dicke Überraschung: Wie „Sky“ berichtet, soll der Name Sebastian Hoeneß bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. Demnach könnte der Trainer des VfB Stuttgart im kommenden Sommer ein Thema werden, sollte der BVB bis dahin keine langfristige Lösung für den Posten des Übungsleiters gefunden haben. Im Raum steht eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro, für die Hoeneß den VfB nach der Saison verlassen könnte.

In Stuttgart hat sich der gebürtige Münchener seit seiner Ankunft im März 2023 einen echten Namen gemacht. Erst bewahrte Hoeneß die Schwaben vor dem Abstieg in die zweite Bundesliga, nur ein Jahr später feierte er mit dem VfB die Vizemeisterschaft und somit den Einzug in die Champions League. Ein krasser Turnaround, den Hoeneß und seine Mannschaft auch in dieser Saison bestätigen. Trotz Dreifachbelastung steht der VfB Stuttgart derzeit auf Platz vier.

Ten Hag weiter in der Favoritenrolle

Im Falle eines Sommer-Wechsels nach Dortmund würde Hoeneß beim BVB auf gleich mehrere bekannte Gesichter treffen. Denn mit Serhou Guirassy und Waldemar Anton wechselten vor einem halben Jahr gleich zwei ehemalige Stuttgarter Leistungsträger zur Borussia.

Dass ein Wechsel des VfB-Trainers nach Dortmund zustande kommt, erscheint derzeit jedoch unwahrscheinlich. Aktuell läuft vieles darauf hinaus, dass Erik ten Hag das Ruder beim BVB übernimmt, sollte Nuri Sahin in Bologna nicht die Trendwende gelingen. Ten Hags Vorteil: Der Niederländer ist sofort verfügbar.