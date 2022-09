Borussia Dortmund: Ex-Star findet klare Worte – explodiert er ausgerechnet gegen den BVB?

Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln – wenn diese beiden Teams am kommenden Wochenende wird es richtig brisant. So gibt es zwischen beiden Fanszenen eine tiefe Verbindung. In der letzten Saison lieferten sie auf den Tribünen ein Pyro-Spektakel.

Doch auch auf dem Feld dürfte es hoch her gehen. Gleich mehrere Spieler wechselten im Sommer zwischen Borussia Dortmund und Köln hin und her. Ein Ex-BVB-Spieler findet vor dem Wiedersehen deutliche Worte.

Tigges verließ Borussia Dortmund und will jetzt durchstarten

Beim BVB legte Steffen Tigges einen steilen Aufstieg hin. 2019 kam er aus Osnabrück ins Ruhrgebiet. Zunächst war er für die U23 vorgesehen. Dort schlug er voll ein und schoss Treffer am Fließband. Nach einer Verletzung Erling Haalands rutschte schließlich in die erste Mannschaft und bekam langfristig einen Profivertrag.

Die gemeinsame Reise endete im Juli. In der Bundesliga blieb Tigges Ersatzspieler. Weil aber viele andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden waren, stimmten die Bosse der Schwarzgelben letztlich einem Verkauf zu. Die Geißböcke erhielten den Zuschlag.

Ex-Star nach Verletzung wieder komplett fit

Dabei war der Beginn in Köln alles andere als einfach. Tigges zog sich im März einen Sprunggelenksbruch zu, musste zunächst individuell trainieren. Mittlerweile kommt er regelmäßig zum Einsatz – nur ein Bundesliga-Treffer fehlt noch.

Gelingt dieser ausgerechnet gegen Dortmund? „In den Abläufen hapert es noch ein bisschen. Aber es ist die erste Woche, in der ich im Vollbesitz meiner Kräfte bin und in der man Abläufe trainieren kann. Das tut mir auch im Bereich Toreschießen gut“, sagte Tigges in einer Medienrunde ausgerechnet vor dem Spiel gegen Dortmund jetzt.

Vorfreude auf das Wiedersehen mit Borussia Dortmund

Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist beim 24-Jährigen jedenfalls riesig. „Ich bin voll motiviert, nicht nur, weil es gegen meinen Ex-Verein geht“, so der Stürmer. Köln blieb zuletzt in zwei Spielen ohne Sieg und will daher endlich wieder jubeln.

Auf Dortmunder Seite hingegen stehen gleich zwei Ex-Kölner in den Startlöchern. Mit Anthony Modeste und Salih Özcan holte der BVB gleich zwei FC-Profis. Besonders Modestes Rückkehr ins Kölner Stadion wird nach dem Verlauf seines Abgangs mit Spannung erwartet.