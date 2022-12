Borussia Dortmund: Überraschung! Hazard steigt wieder ins Gladbach-Trikot

Den Gladbachern schwant schon wieder Böses. Wieder einmal ist Borussia Dortmund hinter einem ihrer Stars her. Diesmal soll es Ramy Bensebaini sein. Ein Ex-Gladbacher, der schon vor längerer Zeit zum BVB ging, streift dafür bald das Fohlen-Trikot über. Das sorgt für große Augen.

Bei Borussia Dortmund spielte Thorgan Hazard eine (weitere) bescheidene Halbserie. Die Winterpause nutzt er jetzt, noch einmal im Trikot seines Ex-Klubs zu spielen. Überraschend gehört der Belgier zur Mannschaft von Borussia Mönchengladbach bei einem Legendenspiel am Samstag.

Borussia Dortmund: Hazard im Gladbach-Trikot

Am Niederrhein steigt am Samstag (19 Uhr) eine große Show-Partie. Die aktuelle Mannschaft von Borussia Mönchengladbach tritt in einem Benefizspiel gegen die „Legenden des Parks“ an. Die setzt sich aus bedeutenden Spielern zusammen, die seit der Einweihung des Borussia-Parks für den VfL gespielt haben.

Die Stars der letzten 18 Jahre – darunter auch einer, mit dem die wenigsten gerechnet haben. Thorgan Hazard, der seit 2019 in Diensten von Borussia Dortmund steht. Gladbach und der BVB – spätestens seit den andauernden Star-Abwerbungen keine Liebesgeschichte. Zwar war Hazard bei seinem Wechsel nicht angefeindet worden wie Marco Rose oder Mahmoud Dahoud. Als Fohlen-Legende würden ihn aber wohl die wenigsten Fans bezeichnen.

Rückkehr nach Gladbach als „Park-Legende“

Fünf Jahre spielte der Belgier für die Borussia, eins davon als Leihspieler des FC Chelsea. Die Wut über den nächsten Abgang Richtung Dortmund hielt sich bei ihm in Grenzen – denn mit über 25 Millionen Euro wurde der Verein fürstlich entlohnt.

Jetzt taucht Thorgan Hazard noch einmal ins Trikot seines Ex-Klubs. Das sorgt auch am Niederrhein für überraschte Gesichter. „Was macht denn der Hazard dazwischen?“, fragt ein Fan im Netz. „Wer hat den denn eingeladen?“, ein anderer.

Und auch bei Borussia Dortmund dürfte der ein oder andere Staunen. Immerhin geht der BVB mit der Abstellung auch ein Verletzungsrisiko ein. Wenn das auch nur klein ist – in der zuletzt so schwierigen Personalsituation wäre ein „Nein“ auf die Gladbacher Anfrage wohl auch verstanden worden.