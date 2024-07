Borussia Dortmund: Nach Abschied von Publikumsliebling – jetzt kommt es knüppeldick

Für Borussia Dortmund startete die Vorbereitung mit den ersten Leistungstests am Mittwoch (3. Juli). Ab sofort bereiten sich Neu-Coach Nuri Şahin und sein Team auf die anstehende Saison vor. Die Zeit bis zum Saisonstart ist strikt durchgetaktet.

Unter anderem hat Borussia Dortmund zum Abschluss der Vorbereitung ein echtes Kracher-Testspiel vereinbart: Es geht gegen Aston Villa. Das Duell mit dem Premiere-League-Klub bekommt nun noch einmal richtig Brisanz.

Borussia Dortmund trifft vor Saisonstart auf Ex-Star Maatsen

Viele BVB-Fans waren sich nach Saisonende einig: Ian Maatsen muss an der Strobelallee bleiben. Der Linksverteidiger kam im Winter per sechsmonatiger Leihe vom FC Chelsea nach Dortmund. Er hatte sich nicht nur rasch in die Startelf, sondern auch in die Herzen der BVB-Fans gespielt. Die Borussen-Anhänger wollten ihn unbedingt halten.

Doch letztlich war das Gesamtpaket eines möglichen festen Wechsels von Maatsen zum BVB für den Pottklub zu teuer. Daher ließ man eine mögliche Option verstreichen. Statt der BVB-Bosse schlug dann ein Premiere-Klub zu – ausgerechnet Aston Villa dürften jetzt viele Dortmunder sagen.

Denn damit kommt es schon wenige Wochen nach seinem BVB-Abschied zum Wiedersehen. Am Samstag (10. August) empfängt die Sahin-Elf zum letzten Test vor der Saison das englische Top-Team im heimischen Signal-Iduna-Park. Somit kehrt Maatsen an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Pikantes Maatsen-Wiedersehen nach Dortmund-Abgang

Der BVB und Aston Villa hatten das Testspiel bereits im April vereinbart – also lange bevor Maatsen zu Aston Villa wechselte. Letztlich dürfte es jedoch vor allem für die BVB-Anhänger schmerzhaft sein, ihren Ex-Spieler im fremden Trikot im heimischen Wohnzimmer zu sehen.

Vor dem Test gegen Maatsen und Co. geht es für Schwarz-Gelb vom 01. bis zum 09. August erneut nach Bad Ragaz. Dort wird sich der BVB auf die kommende Saison vorbereiten – schon im letzten Jahr gastierte man in der Schweiz.