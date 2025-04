Borussia Dortmund: Kovac nimmt sich Stars zur Brust! Klartext vor Bayern-Duell

Diese Pleite war ein echter Niederschlag. Nach dem 0:4 in Barcelona würde Borussia Dortmund mit einem Sieg in der Bundesliga nur zu gerne für Ablenkung sorgen. Einziges Problem: Es geht gegen den FC Bayern München.

Und da droht eine ähnliche Klatsche, wenn man so agiert wie in Barcelona, meint Niko Kovac. Entsprechend nimmt sich der Trainer von Borussia Dortmund seine Spieler in der Pressekonferenz noch einmal zur Brust. Er findet deutliche Worte, was besser laufen muss.

Borussia Dortmund in Barcelona überfordert

Die schwankenden Leistungen des BVB wollen einfach nicht aufhören. Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga wirkte man in der Champions League wieder völlig überfordert. Die Chancen, das Halbfinale doch noch zu erreichen, sind verschwindend gering (hier mehr dazu lesen).

Jetzt geht es ohnehin erstmal um das als „Klassiker“ gehandelte Spiel gegen die Bayern. Ein Top-Spiel ist dieses schon seit einiger Zeit nicht mehr – zumindest tabellarisch. Und Kovac fürchtet, dass das Ergebnis für Borussia Dortmund ähnlich deutlich werden könnte wie in Spanien, wenn sich seine Spieler nicht zusammenreißen.

„Nicht so gemacht, wie ich mir das vorstelle“

Insbesondere auf der Außenbahn wirkten die BVB-Profis überfordert. Das hatte für Kovac damit zu tun, dass die Mannschaft nicht genug gelaufen sei, die Spieler auf dem Platz sich nicht gegenseitig genug unterstützt hätten. „Wenn du Fußball spielst, musst du als Kollektiv gegen den Ball arbeiten. Das haben wir nicht so gemacht wie Barcelona“, analysierte er die bittere Niederlage zwei Tage später.

„Wenn du fußballerisch unterlegen bist, musst du mehr laufen. Das haben wir nicht so gemacht, wie ich mir das vorstelle“, kritisierte der BVB-Übungsleiter. Problematisch sei es, wenn sich beispielsweise die gegnerischen Außenverteidiger ins Offensiv-Spiel mischen würden, während ihre BVB-Gegenspieler aber nicht hinten unterstützen. So wurde die Dortmunder Abwehr ein ums andere Mal überrannt.

Borussia Dortmund: Ähnliche Gefahr gegen Bayern

Was Kovac zudem deutlich machte: Gegen Bayern droht das gleiche Schicksal. Auch der deutsche Rekordmeister verfüge wie Barcelona über Weltklasse-Flügelspieler und Außenverteidiger, die mit nach vorne rücken.

„Wenn wir denken, dass wir diese Läufe der unmittelbaren Gegenspieler nicht mitmachen müssen, dann wird es auch in München schwierig“, mahnte Kovac in aller Deutlichkeit. Bleibt zu hoffen, dass die Spieler von Borussia Dortmund sich das nach der Barcelona-Klatsche zu Herzen nehmen.