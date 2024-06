Borussia Dortmund: Stadion-Entscheidung gefallen – Fans schauen genau hin

Wo trägt Borussia Dortmund sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison aus? Diese Frage trieb so manchen Fan zuletzt umher. Immerhin hätte man ja doch gerne Planungssicherheit. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.

Konkret geht es um das Duell in der ersten Pokal-Runde. Als Profi-Vertreter reist Borussia Dortmund zu einem Amateur-Verein. Diese müssen für das Abenteuer DFB-Pokal nicht selten in größere Stadion ausweichen, weil ihre Anlage nicht geeignet ist. So ist es auch dieses Mal.

Borussia Dortmund: Lübeck muss ausweichen

Wer es als kleiner Amateur-Klub aus den unteren Ligen in den Pokal-Wettbewerb schafft, der hofft auf die ganz großen Fische. Zwar sind Teams wie der BVB und Bayern München mit dem nahezu sicheren Ausscheiden verbunden. Allerdings lohnen sich die Duelle finanziell und sind für viele Amateurkicker ein einmaliges Erlebnis.

In der ersten Runde bekommt es der BVB in diesem Jahr mit einer Mannschaft aus dem Norden zu tun. Phönix Lübeck, seines Zeichens Regionalligist, zog das schwarz-gelbe Los. Gleich darauf aber der Rückschlag: Im eigenen Stadion kann nicht gespielt werden – Bedenken bei den Sicherheitsauflagen des DFB. Ein neues Stadion musste also her.

Reise nach Hamburg

Zum Auftakt in die neue Saison steht für Borussia Dortmund daher eine Reise nach Hamburg an. Seit der Hamburger SV 2018 abstieg, verschwand dieses Reiseziel von der Karte. Jetzt aber die Rückkehr. Wie Phönix Lübeck mitteilte, habe man sich mit dem HSV darauf geeinigt, das Pokal-Spiel im Volksparkstadion austragen zu dürfen.

„Da ein Event dieses Ausmaßes Neuland für den Verein ist, kommt dem 1. FC Phönix Lübeck die professionelle Hilfestellung sehr entgegen“, teilte der BVB-Gegner mit. „Der Hamburger SV hat in konstruktiven Gesprächen seine Unterstützung angeboten.

Borussia Dortmund: Tausende Zuschauer dabei?

Statt vor nur 3.000 Zuschauern in Lübeck, könnte die Begegnung in der Theorie jetzt vor bis zu 57.000 Fans stattfinden. Dabei ist davon auszugehen, dass sich zahlreiche Dortmunder mit auf den Weg machen werden.

Auch in der letzten Saison trug Borussia Dortmund die erste Pokal-Runde in einem Profi-Stadion aus, damals in Mainz. Das Stadion erstrahlte dabei in einem gelben Meer aus Fans.