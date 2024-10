Borussia Dortmund: DFB verkündet Entscheidung – ein schlechtes Omen für den BVB?

Die Länderspielpause neigt sich dem Ende zu, die Bundesliga geht wieder weiter. Zum Auftakt des 7. Spieltags trifft Borussia Dortmund am Freitagabend (18. Oktober, 20.30 Uhr) im heimischen Signal Iduna Park auf den FC St. Pauli.

Wenige Tage vor der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt eine Entscheidung bekannt gegeben. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck wird die Partie leiten. An das letzte Spiel, das Jöllenbeck pfiff, hat der BVB keine gute Erinnerung.

Borussia Dortmund – FC St. Pauli: Jöllenbeck pfeift – schlechtes Omen?

Seit über 20 Jahren hat Borussia Dortmund an einem Freitagabend nicht mehr im eigenen Stadion verloren. Diese Serie will der BVB gegen den FC St. Pauli weiterausbauen. Heimstark ist der BVB seit Jahren – unabhängig vom Spieltag. Nur ganz selten verliert Dortmund im Signal Iduna Park. Mit der „Gelben Wand“ im Rücken läuft es meist gut.

Die letzte Heim-Niederlage des BVB war am 6. April 2024. Damals verlor Dortmund am 28. Spieltag mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Serhou Guirassy, der mittlerweile in Diensten des BVB steht, erzielte in der 64. Minute den Siegtreffer für die Schwaben.

Interessanter Fakt: Gepfiffen wurde das Spiel damals von Matthias Jöllenbeck. Der 37-Jährige kehrt nun zum ersten Mal seit dem Stuttgart-Spiel zurück in den Signal Iduna Park zurück, wird das BVB-Heimspiel gegen St. Pauli leiten.

Bilanz bei Jöllenbeck-Spielen sonst positiv

Das muss aber nicht unbedingt ein schlechtes Omen sein. Die Bilanz des BVB sieht sonst eigentlich recht positiv aus, wenn Jöllenbeck die Pfeife in der Hand hielt. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche.

Jöllenbeck ist inzwischen ein erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter. Insgesamt pfiff er 46 Bundesliga-Spiele gepfiffen und verteilte dabei 162 Gelbe, drei Gelb-Rote und zwei Rote Karten. 16 Mal zeigte er in der Bundesliga auf den Elfmeterpunkt.

BVB-Gegner FC St. Pauli pfiff Jöllenbeck zuletzt am 32. Spieltag der Vorsaison. Damals verloren die Kiezkicker das Derby gegen den Hamburger SV mit 0:1.