Borussia Dortmund: Bittere Kunde für Champions-League-Gegner – Traum geplatzt

In der Champions League geht es für Borussia Dortmund am 11. Februar nach Portugal. In der Playoffs trifft der BVB auf Sporting Lissabon und Superstar Victor Gyökeres.

Ein Superstar, der seine Karriere bei Sporting begann, ist Cristiano Ronaldo. Von ihm gibt es nun aber schlechte Nachrichten für den BVB-Gegner Lissabon. Eine Rückkehr zu seinem Heimatklub schließt er aus.

Borussia Dortmund: Cristiano Ronaldo erteilt Sporting bittere Absage

1997 wechselte ein gewisser Cristiano Ronaldo in die Jugend von Sporting Lissabon. Wenige Jahre später entwickelte er sich zu einem der besten Fußballer aller Zeiten und legte schließlich eine unfassbare Karriere hin.

Den Traum von einer Rückkehr gibt es bei den Sporting-Fans sicher schon seit seinem Abgang 2003. In der Vergangenheit gab es auch immer Gerüchte über eine mögliche Rückkehr, doch dazu kam es nie – und wird es auch wohl nicht kommen. Er erteilte eine deutliche Absage.

„Ich schaue mir gern die Spiele von Sporting an, es ist meine Mannschaft … aber ich habe nicht vor, dorthin zurückzukehren und dort zu spielen“, erklärt er gegenüber „Canal 11“ und sagt weiter: „Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Natürlich ist Portugal mein Land, aber alles hat seine Zeit und seine Grenzen.“

Auf IHN muss der BVB aufpassen

Sporting Lissabon muss sich also kurz vor dem Duell mit Borussia Dortmund endgültig von einem Traum verabschieden. Allerdings haben die Portugiesen inzwischen einen neuen Superstar in seinen Reihen, den der BVB fürchten muss. Mit 34 Toren in 33 Spielen zählt der Schwede aktuell zu den treffsichersten Torjägern in ganz Europa.

Am 11. Februar ist Dortmund im Playoff-Hinspiel zu Gast in Lissabon. Eine Woche später steigt das Rückspiel im Signal Iduna Park.