Borussia Dortmund: „Offener denn je“ – verlässt Kehl den BVB etwa doch?

Alle Weichen waren gestellt, doch nun ist es still geworden um die Vertragsverlängerung von Sportdirektor Sebastian Kehl. Alles nur eine Frage der Zeit? Oder bahnt sich am Ende doch der große Hammer an?

Eile ist noch nicht geboten, doch das Vertragsende rückt immer näher. Das dröhnende Schweigen nach mehreren großen Vertrauens-Bekundungen lässt Raum für Spekulationen. Kommt es etwa doch zur großen Trennung?

Borussia Dortmund: Was wird aus Sebastian Kehl?

„Es ist mein Wunsch, den Weg mit dir weiterzugehen“, sagte BVB-Boss Lars Ricken auf der Mitgliederversammlung laut und deutlich. Das war im November. Alle erwarteten eine zeitnahe Verkündung. Doch seitdem ist in Sachen Vertragsverlängerung mit dem Sportdirektor nichts mehr passiert. Stattdessen wurde es still um diese Causa.

Mit jedem Tag rückt das Vertragsende näher, am 30. Juni läuft der Kontrakt aus. Mit jedem Tag werden auch die Fans nervöser. Gibt es Probleme? Gab es ein Umdenken? Fakt ist: Kehl ist nicht völlig unumstritten. Bei so manchem Transfer lag er daneben. Die Entwicklung des BVB seit seinem Amtsantritt 2022 ist – abgesehen vom sensationell erreichten Champions-League-Finale – alles andere als kometenhaft. In der aktuellen Saison fast schon alarmierend.

Doch keine Verlängerung?

Schon vor Monaten soll das Zögern des BVB Kehl irritiert haben. Nun liegt ein fertiges Vertragsangebot vor. Wäre der Inhalt genau nach Kehls Geschmack, hätte er schon längst unterschrieben. Stattdessen soll er es laut „Sky“ ausgeschlagen haben, wohl wegen Differenzen bezüglich der Kompetenzverteilung (hier mehr). Und so spekulieren nicht nur die Fans, sondern auch die „Ruhr Nachrichten“ jetzt, ob die Zukunft mit Kehl tatsächlich so klar ist wie von den Klubbossen dargestellt.

„Will Borussia Dortmund so richtig oder ist es ein Angebot, um eins gemacht zu haben“, heißt es in einem Experten-Talk, „oder vielleicht um darauf zu drängen, dass er es ablehnt? In dieser Personalie, in der man sich eigentlich so sicher war, ist es offener denn je.“